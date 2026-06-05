Situação de Marisa Susana e João Ricardo é o foco na casa e Pedro Jorge tem opinião controversa

No Secret Story - Desafio Final, o ambiente continua tenso e a Sara que apoia a Marisa discute com o Pedro porque o concorrente passa a vida a dizer que não devem levar as coisas tanto a peito, no entanto, no assunto do trevo não teve essa atitude. A Marisa pede para falar com o Leandro no quarto e a chorar diz que foi levada a dizer que foi agressão pelo João Ricardo e que esta é mais uma casca de banana do rapaz.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País