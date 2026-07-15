«Só se está a enterrar»: Nuno afasta todas as possibilidades de uma reaproximação a Raquel

No Big Brother Verão, Nuno e Sara falam sobre Raquel e Nuno explica à colega o que o fez colocar um ponto final na possível relação que ambos estavam a criar. O concorrente fala sobre a postura de Raquel e afasta a possibilidade de uma reaproximação. Veja tudo.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

PEDRO – 761 20 20 14

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

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