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Sussurros e beijinhos! Depois da polémica, Diogo e Ariana mostram-se mais próximos do que nunca

No Secret Story 10, Diogo e Ariana têm um momento a sós no quarto. A concorrente sussurra-lhe algo ao ouvido e acaba por dizer: «Não é por mim... por mim, está tudo bem». Veja a conversa completa. 

Quatro concorrentes estão agora em risco de abandonar o jogo já no próximo domingo. Hélder, Liliana, Norberto e Tiago são os nomeados da semana e a votação já está aberta ao público. Os fãs podem votar através de chamada telefónica ou na aplicação TVI Reality.

VOTE PARA SALVAR:
Hélder - 761 20 20 08
Liliana - 761 20 20 12
Norberto - 761 20 20 14
Tiago - 761 20 20 19

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

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