Tatiana chegou para arrasar. Depois do segundo lugar num reality show internacional, veio para ganhar

No Big Brother Verão, Tatiana é Empresária e figura conhecida em vários países africanos, Tatiana participou no Big Brother África em 2007, onde alcançou o segundo lugar. Confiante, elegante e assumidamente competitiva, acredita que tem tudo para vencer. Sensível e emotiva, tanto pode ser a melhor amiga como uma rival temível. Entra à procura de um novo desafio, determinada a agitar a casa e deixar a sua marca.