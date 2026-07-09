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Descrição

Tatiana expõe estratégia a Joana mas a concorrente não parece convencida: «Não confio em ninguém»

No Big Brother Verão, Na Casa da Avó, Tatiana afirma que o que vai permanecer entre eles é a lealdade entre os que “começaram nesta Casa”. Tatiana afirma que as alianças deles estão a balançar, a tremer e que as uniões da Casa Principal original estão a crescer. A Líder acrescenta que caso puxem por Joana, ela tem de “mostrar a cobra” que dizem que ela é.

Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11

SARA - 761 20 20 16

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!

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