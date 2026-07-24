Tatiana "perde a cabeça" com Ana Luísa, e nas costas todos comentam: «Excedeu-se»

No Big Brother Verão, depois do Especial, Tatiana confronta Ana Luísa por ter sido apelidada de manipuladora. Ana Luísa não responde o que deixa Tatiana ainda mais exaltada. Tatiana pede à colega para enumerar quando e com quem é que ela foi manipuladora. O bate-boca entre as duas continua e Tatiana diz “eu mato a cobra e mostro o pau" e Ana apenas diz "parabéns, já tiveste a tua VT". Tatiana acaba por abandonar a discussão e afirma que Ana já tem um trabalho de casa para fazer. Depois, João diz que ficou envergonhado ao ver a discussão entre as duas. Ana Luísa diz que Tatiana faz “estas cenas” porque “está descansa” na Casa. Afonso diz que Tatiana não tem direito de berrar com ninguém e Mariana afirma que Tatiana tentou intimidar Ana Luísa ao gritar com ela.
Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
VANESSA – 761 20 20 18