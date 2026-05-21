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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Tema do momento na casa. Possível interesse de João Ricardo por Sara tem dado "pano para mangas": «Tadinho...»

No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana olha para João Ricardo e Sara e partilha com Afonso que tudo já é muito previsível e forçado. Explica ainda que, na sua opinião, o intuito é “fingir” que está a nascer o amor na Malveira. Marisa acredita que João acha piada a Sara, mas Sara não o acha. Acrescenta que se Ricardo João ainda estivesse na Casa, esta aproximação não era tão notória. Afonso questiona se Marisa Susana acha que João está a sentir uma “borboletazinha” e Marisa Susana responde que é mais uma “traça”. Depois, na Piscina, Pedro conversa com Sara sobre uma hipotética paixão de João por ela, mas Sara afirma que não sente nada disso. Pedro diz que há certos comportamentos que um homem tem que dá para perceber quando é brincadeira e quando não o é. Pedro comenta que o João está a olhar para os dois a conversar e Sara comenta “tadinho”.  

Quatro concorrentes continuam em risco de abandonar a casa. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01
ANA - 761 20 20 02
LILIANA - 761 20 20 17
CATARINA - 761 20 20 19

Acompanhe tudo o que se passa na Casa aqui

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