«Tenho o meu núcleo forte»: Vanessa dá fortes conselhos antes de entrar "não me acordem"

No Big Brother Verão, Vanessa é Empresária no negócio da família, licenciou-se em Direito, mas percebeu rapidamente que não nasceu para estar parada. Opinativa, despachada e líder por natureza, criou a associação Corações Santola, dedicada a projetos solidários em São Tomé e Príncipe. Tem um forte sentido de justiça e não foge a debates. Acredita que vai fazer-se ouvir e mexer com a Casa.