«Tenho receio»: Eva desabafa com Liliana e o motivo é forte

No Secret Story 10, Eva assume a Liliana ter medo da reação da família a toda a sua prestação ao longo do programa. Liliana pede-lhe que esteja tranquila porque ela sempre foi exemplar. Mas Eva não nega que talvez fiquem desiludidos com o facto de ter sido branda com Diogo.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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