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Há 1h e 1min
Último segredo dos concorrentes é desvendado: Sara acerta em cheio no segredo de Hugo e surpreende todos

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Hoje às 01:10
Emocionante. Diogo chora ao recordar sobrinhos da Eva e admite: «Tenho medo que eles estejam tristes comigo»
03:22

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Hoje às 00:59
Tenso. Diogo não cala a revolta perante as atitudes de Eva
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Ontem às 23:40
Em momento de tristeza pura, Liliana é surpreendida pela maior antagonista
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Ontem às 23:19
Cabisbaixa, Liliana desabafa agarrada a objeto da filha: «Espero que tenhas orgulho em mim»
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Ontem às 23:14
Eva recorda dinâmica do "expulso" e admite: «Levei aquilo como um ataque pessoal»
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Ontem às 23:10
«Tenho receio»: Eva desabafa com Liliana e o motivo é forte
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Ontem às 23:04
Jéssica revela que já esteve com um dos maiores artistas de hip-hop americanos. Esta é a reação dos concorrentes
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Ontem às 23:00
Eva fica em lágrimas com expulsão de Diogo, mas algo inédito acontece logo a seguir
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Ontem às 22:50
Falsa expulsão de Diogo deixa Eva em lágrimas e o momento está a dar que falar

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Ontem às 22:40
Depois de limpar as lágrimas, Eva explica o que sentiu após falsa expulsão de Diogo
02:45

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Ontem às 22:35
Diogo é falsamente expulso e deixa a casa em suspenso. Veja todas as reações aqui
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Ontem às 22:25
Inédito! Após Diogo sair da casa, Voz revela que não passou tudo de uma Falsa Expulsão
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Ontem às 22:20
Última Hora: Diogo é expulso do Secret Story 10. Saiba o motivo
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«Tu fazes de tudo para aparecer»: Liliana “rasga” Ana
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Quem não merece chegar à final? Tiago aponta o dedo a Diogo
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Ontem às 22:07
«Super fraca mesmo»: Hugo acredita que Liliana não deve ser finalista
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Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

«Tenho receio»: Eva desabafa com Liliana e o motivo é forte

No Secret Story 10, Eva assume a Liliana ter medo da reação da família a toda a sua prestação ao longo do programa. Liliana pede-lhe que esteja tranquila porque ela sempre foi exemplar. Mas Eva não nega que talvez fiquem desiludidos com o facto de ter sido branda com Diogo.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

Ontem às 23:10
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