Tensão! Diogo Marcelino começa a discutir com Beatriz e termina a discutir com Daniela

No Dilema, depois da atividade, a Beatriz não esconde o incómodo por o Diogo a ter considerado inconveniente. O concorrente justifica que, quando a Beatriz o culpou por terem perdido dinheiro por ter fumado e por ter molhado o seu microfone, tentou tirá-lo do sério em vez de ter falado com ele em privado. A Beatriz insiste que o Diogo apenas vê o seu lado, dando como exemplo o atrito com a Daniela. O concorrente pede exemplos concretos e, como não obtém a resposta que quer, abandona a conversa dizendo que não quer perder tempo. Os concorrentes ficam de costas voltadas e o incómodo entre os dois é bastante evidente.