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Tensão máxima! Tatiana e João Ventura demitem-se da cozinha e as culpas recaem sobre Miguel

No Big Brother Verão, a dinâmica da cozinha está a dar que falar. Sara é acusada pelos colegas de não cumprir com a sua função e João Ventura e Tatiana demitem-se do cargo. Miguel é acusado de mau gestão e o clima ferveu. Nuno diz tudo o que pensa sobre as atitudes de Sara e a reação é surpreendente.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10 

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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