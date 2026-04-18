Tenso. Diogo não cala a revolta perante as atitudes de Eva

No Secret Story 10, Diogo e Eva ficaram de costas voltadas devido ao facto de Eva ter feito barulho ao cantar de madrugada. O motivo não foi só esse, também esteve relacionado com a louça. Diogo desabafa com Liliana e não esconde a revolta.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10