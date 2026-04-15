Tenso. Eva e Diogo não se entendem e o motivo nunca foi falado antes

Ao Minuto

Há 33 min
Ana acusa Eva de usar situação com Diogo: «Ela está-se a aproveitar-se»
02:33

Ana acusa Eva de usar situação com Diogo: «Ela está-se a aproveitar-se»

Há 40 min
Diogo pega-se com Ana: «É uma falta de respeito. Disseste que traí a Eva aqui e lá fora»
01:55

Diogo pega-se com Ana: «É uma falta de respeito. Disseste que traí a Eva aqui e lá fora»

Há 41 min
Revoltado, Diogo abandona lanche com Eva: «Posso ir embora? Estou desconfortável»
03:33

Revoltado, Diogo abandona lanche com Eva: «Posso ir embora? Estou desconfortável»

Há 47 min
«Nada justifica uma traição»: Eva “deixa tudo em pratos limpos” com Diogo
09:46

«Nada justifica uma traição»: Eva “deixa tudo em pratos limpos” com Diogo

Há 57 min
Diogo admite ter falhado com Eva: «Eu estou arrependido…»
04:18

Diogo admite ter falhado com Eva: «Eu estou arrependido…»

Há 1h e 0min
«O amor não é tudo e neste caso não foi o suficiente»: Eva faz confissão “sem filtros”
02:01

«O amor não é tudo e neste caso não foi o suficiente»: Eva faz confissão “sem filtros”

Há 1h e 4min
Voltar para a Eva ou tentar algo com Ariana? Diogo não deixa margem para dúvidas
03:40

Voltar para a Eva ou tentar algo com Ariana? Diogo não deixa margem para dúvidas

Há 1h e 11min
Entre Diogo e Tiago, a quem Eva dava o prémio final? A resposta pode surpreender
03:08

Entre Diogo e Tiago, a quem Eva dava o prémio final? A resposta pode surpreender

Há 1h e 13min
Ataque de ciúmes? Diogo tem lanche a sós com Eva... mas lança farpa: «Enganou-se, deve ser o Tiago»
01:27

Ataque de ciúmes? Diogo tem lanche a sós com Eva... mas lança farpa: «Enganou-se, deve ser o Tiago»

Há 1h e 14min
«Não planeias ter ninguém?»: Diogo responde à pergunta que “não quer calar”
08:06

«Não planeias ter ninguém?»: Diogo responde à pergunta que “não quer calar”

Há 1h e 24min
Alerta desistência! Concorrente vai abandonar o Secret Story no Especial de hoje à noite
01:06

Alerta desistência! Concorrente vai abandonar o Secret Story no Especial de hoje à noite

Há 1h e 35min
Última Hora: Hugo recebe sanção pesada
05:55

Última Hora: Hugo recebe sanção pesada

Há 1h e 42min
Ana acusa Eva e Diogo: «Querem-nos fazer de burros»
04:02

Ana acusa Eva e Diogo: «Querem-nos fazer de burros»

Há 1h e 53min
«Tu ages por conveniência»: Ricardo João vira-se contra Tiago
03:18

«Tu ages por conveniência»: Ricardo João vira-se contra Tiago

Há 2h e 2min
Voz afirma que o seu segredo pode levar à final. E Jéssica lança teoria hilariante
03:28

Voz afirma que o seu segredo pode levar à final. E Jéssica lança teoria hilariante

Há 2h e 8min
Catarina Miranda e Afonso Leitão estão separados? A foto que põe um ponto final nas especulações

Catarina Miranda e Afonso Leitão estão separados? A foto que põe um ponto final nas especulações

Há 2h e 14min
Eva reage após comentário polémico de Sara: «Preferia não usar esse termo»
02:19

Eva reage após comentário polémico de Sara: «Preferia não usar esse termo»

Há 2h e 18min
Ana "sem filtros": «Nunca aqui vou pôr ninguém à minha frente»
03:37

Ana "sem filtros": «Nunca aqui vou pôr ninguém à minha frente»

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Tenso. Eva e Diogo não se entendem e o motivo nunca foi falado antes

No Secret Story 10, Eva e Diogo discutem e o motivo é forte. Ambos mostraram-se incomodados com o facto de que a família pode estar a sofrer com tudo o que se está a passar, especialmente com os mais novos. Diogo acha que o irmão pode estar a passar por pior do que os sobrinhos de Eva e a concorrente não compreende como é que ele pode dizer uma coisas dessas. Diogo tenta justificar-se mas não resultou.

A pouco mais de uma semana da final, os ânimos estão ao rubro. Eva tem estado no centro de todas as críticas dos colegas, que a acusam de só ter chegado até aqui devido à «traição» de Diogo. 

Tiago e Eva também estão cada vez mais próximos, e há quem acuse o concorrente de estar a fazer «jogo» com a amiga para chegar mais longe, uma vez que consideram que esta está forte «cá fora».

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18

Hoje às 14:50
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

08:03

Tenso. Eva e Diogo não se entendem e o motivo nunca foi falado antes

Secret Story
Hoje às 14:50
1
01:48

Relação evoluiu? Tiago e Eva vivem momento cúmplice com brincadeiras e abracinhos

Secret Story
Hoje às 01:54
2
02:28

Diogo e Eva mostram-se preocupados com o que se pode estar a passar "lá fora". A concorrente sai a chorar

Secret Story
Hoje às 14:37
3

Ariana deixa aviso 'explosivo' sobre Eva e Diogo: «O Tiago pode ser a nova Ariana»

13 abr, 14:04
4

Quase dois milhões de views em menos de 24 horas: Isto foi o que Tiago disse a Eva e que deixou uma legião de fãs eufórica

Há 2h e 42min
5

Sem tatuagens e sem procedimentos estéticos: Jéssica surge completamente diferente em fotos inéditas

Há 3h e 43min
6

Em direto, com um ramo gigante de rosas e de joelho no chão: Norberto pede Catarina em namoro e o momento é de invejar

Hoje às 15:28
7
08:03

Tenso. Eva e Diogo não se entendem e o motivo nunca foi falado antes

Secret Story
Hoje às 14:50
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Sofia Sousa mostra fotografia rara da filha: e as parecenças com a mãe não passam despercebidas

Ontem às 16:46
05:03

Hugo arrasa Eva: «Está com um ego enorme. A Ariana sai e ela passa o dia todo com o Diogo»

Secret Story
Ontem às 22:07

Ana arrasa jogo de Eva e questiona vitória: «Diz-me qual é o argumento para ela levar o caneco»

Ontem às 10:23
04:12

Exaltada, Ana vira-se contra Eva e Diogo e acaba em lágrimas: «Sou eu sei o que deixei!»

Secret Story
Ontem às 22:05

Ana ainda não sabe, mas atingiu um marco importante fora do Secret Story 10: e está prestes a "conquistar" outro

13 abr, 16:10

Há futuro fora do Secret Story? Ariana toma decisão sobre a relação com Diogo

13 abr, 15:14

Digno de meme! Em plena gala, irmã de Eva tem reação inédita ao confessionário com Tiago: e até o marido se «queixou»

13 abr, 11:12