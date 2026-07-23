Tenso. Sara é alvo de criticas por parte dos colegas da Casa da Avó

No Big Brother Verão, a casa não fala de outra coisa que não seja a discussão entre Sara e Boris, onde Miguel acabou por estar envolvido. A postura da colega é bastante criticada, devido ao facto de "atasanar" a cabeça a todos mas não aguentar quando o fazem com ela.
No Big Brother Verão, Íris e Afonso veem imagens dos dois e Maria Botelho Moniz confronta-os com o que sentem.
VOTE PARA SALVAR:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
VANESSA – 761 20 20 18