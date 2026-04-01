Tiago dá 'alfinetada' a Ariana: «Não acrescentas. Podes agradecer ao Diogo por te ter puxado para jogo»

Ao Minuto

Hoje às 02:37
Eva sobre Ariana: «Se ela tentasse respeitar cinco anos de relação, compreendia que é normal»
04:41

Eva sobre Ariana: «Se ela tentasse respeitar cinco anos de relação, compreendia que é normal»

Hoje às 02:27
Ariana e Diogo beijam-se “às claras” e trocam muitos mimos na cama
02:28

Ariana e Diogo beijam-se “às claras” e trocam muitos mimos na cama

Hoje às 02:25
Ariana desabafa com Diogo: «Se eu realmente fosse egoísta andava aos beijos no meio de toda a gente»
05:24

Ariana desabafa com Diogo: «Se eu realmente fosse egoísta andava aos beijos no meio de toda a gente»

Hoje às 02:21
Ricardo João avisa Ariana sobre Ana: «Cuidado, que ela agora não tem ninguém»
06:22

Ricardo João avisa Ariana sobre Ana: «Cuidado, que ela agora não tem ninguém»

Hoje às 02:15
Eva em lágrimas: «Eu tento ser forte, mas é difícil». Jéssica consola-a: «Não sei quantos aguentariam isto»
05:34

Eva em lágrimas: «Eu tento ser forte, mas é difícil». Jéssica consola-a: «Não sei quantos aguentariam isto»

Hoje às 02:08
Ana acusa Ricardo João: «É só na gala que tem oportunidade de me tratar mal». Colegas gozam
01:29

Ana acusa Ricardo João: «É só na gala que tem oportunidade de me tratar mal». Colegas gozam

Hoje às 02:02
Diogo revoltado com Eva: «Cada vez começas a revelar-te mais». Ricardo João pede «mais respeito»
07:32

Diogo revoltado com Eva: «Cada vez começas a revelar-te mais». Ricardo João pede «mais respeito»

Hoje às 01:59
Jéssica levanta-se em direção a Diogo: «Não te admito (…) não tens que tocar nisso»
04:20

Jéssica levanta-se em direção a Diogo: «Não te admito (…) não tens que tocar nisso»

Hoje às 01:49
Sara diz que Ariana deve «aprender com Eva a ser uma mulher que um homem vai querer ter ao lado». Tiago apoia
01:35

Sara diz que Ariana deve «aprender com Eva a ser uma mulher que um homem vai querer ter ao lado». Tiago apoia

Hoje às 01:45
De lágrimas nos olhos, Eva acusa Ariana: «Não tens coração»
01:03

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Hoje às 01:42
Liliana critica Ariana em relação a Eva: «Aproveita-se do silêncio dela e humilha-a ainda mais»
05:34

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Hoje às 01:39
Gritaria sem fim entre Eva, Ariana e Liliana. Eva avisa Ariana: «Devias repensar bem as tuas escolhas»
07:57

Gritaria sem fim entre Eva, Ariana e Liliana. Eva avisa Ariana: «Devias repensar bem as tuas escolhas»

Hoje às 01:28
Sara pica Ariana: «Tens colocado as tuas pernas para atividade?». Eva interrompe: «Ele tem hidratado bem»
01:04

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Hoje às 01:27
Ariana diz que a conversa de Eva e Diogo «foi desinteressantíssima». Eva atira: «Vocês são estúpidos e tu és sonsa»
03:58

Ariana diz que a conversa de Eva e Diogo «foi desinteressantíssima». Eva atira: «Vocês são estúpidos e tu és sonsa»

Hoje às 01:23
Caos instalado: Gritos e mais gritos entre Liliana e Ariana. Eva critica: «Em vez de defender está a atacar»
03:07

Caos instalado: Gritos e mais gritos entre Liliana e Ariana. Eva critica: «Em vez de defender está a atacar»

Hoje às 01:17
Sara acusa Liliana de ser forçada e ataca Ariana: «Faz pouco ou nenhum a não ser estar enrolada com o Diogo»
03:24

Sara acusa Liliana de ser forçada e ataca Ariana: «Faz pouco ou nenhum a não ser estar enrolada com o Diogo»

Hoje às 01:13
«Está caladinha (…) interesseira»: Ariana e Liliana discutem. Diogo defende a primeira e Eva a segunda
04:20

«Está caladinha (…) interesseira»: Ariana e Liliana discutem. Diogo defende a primeira e Eva a segunda

Hoje às 01:11
João Ricardo implacável: «Tudo na Ana é um erro, observações erradas, opiniões distorcidas»
03:50

João Ricardo implacável: «Tudo na Ana é um erro, observações erradas, opiniões distorcidas»

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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Tiago dá 'alfinetada' a Ariana: «Não acrescentas. Podes agradecer ao Diogo por te ter puxado para jogo»

No Secret Story 10, os concorrentes tiveram uma nova dinâmica, onde tinham de revelar quem são os mais presentes neste enredo e quem é que continua a ser uma ponta solta (não faz tanta falta). Tiago foi o primeiro a tomar uma decisão, e deu uma 'agulhada' a Ariana. Veja tudo. 

1 abr, 16:22
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Tiago dá 'alfinetada' a Ariana: «Não acrescentas. Podes agradecer ao Diogo por te ter puxado para jogo»

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