Tiago defende Eva em frente a Hugo: «É merecido. Foi a história que lhe calhou, não foi ela que escolheu»

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Ontem às 22:48
Tiago exalta-se e acaba por pedir desculpa a Ricardo João: «Fui tocar num ponto sensível e não vale tudo»
01:03

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Ontem às 22:48
Ricardo João 'usa' Eva para atacar Tiago: «Um salto alto e esqueces os amigos!»
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Ontem às 22:47
Tiago farta-se das críticas: «Isto não é de amigos! Foram os primeiros a incentivar-me a estar com a Eva e agora...»
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Ontem às 22:41
«Não és homem nenhum, badameco!»: Hugo e Tiago entram em confronto aceso
04:32

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Ontem às 22:41
Tiago é alvo de ataque cerrado após Especial: «Podem vir todos, eu tenho power para todos juntos»
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Ontem às 22:38
Diogo e Ana em conflito depois do Especial: «Estás sempre a fugir às perguntas»
01:47

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Ontem às 22:35
Eva confronta Diogo com imagens polémicas e acaba em lágrimas, a «expulsá-lo» da casa de banho
01:08

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Ontem às 22:20
Ricardo João acusa Tiago de ser «falso»: «A máscara está a cair, mentiroso!»
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Ontem às 22:20
«Está frustado. Sabes o que é um grande homem?»: Tiago confronta Hugo para defender Eva
03:28

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Ontem às 22:18
Hugo e Tiago trocam acusações em pleno Especial. E o clima azeda: «Está caladinho!»
03:28

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Ontem às 22:18
Tiago volta ao ataque cerrado a Sara: «Acusas-me de agressividade e fazes muito pior!»
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Ontem às 22:12
Tiago 'rasga' Sara: «Acha que todos precisam de falar com ela para aparecer»
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Ontem às 22:12
Sem tréguas à vista! Sara e Tiago entram em conflito: «Arrogante, intimidador, raivoso»
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Ontem às 22:07
Hugo arrasa Eva: «Está com um ego enorme. A Ariana sai e ela passa o dia todo com o Diogo»
05:03

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Ontem às 22:05
Exaltada, Ana vira-se contra Eva e Diogo e acaba em lágrimas: «Sou eu sei o que deixei!»
04:12

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Ontem às 22:01
«Se para ti ser jogador é enterrares-te...»: Eva não poupa Diogo
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Diogo está contra Eva? As afirmações que estão a gerar discórdia: «Jogo escondido...»
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Ontem às 21:58
Jéssica critica postura de Eva com Diogo: «Chocou-me quando ela se ria e não dizia nada»
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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Tiago defende Eva em frente a Hugo: «É merecido. Foi a história que lhe calhou, não foi ela que escolheu»

No Secret Story 10, Tiago explicou a Hugo o porquê de achar que se Eva vencer o programa é mérito. O concorrente expõe os seus argumentos e Hugo explica que para si, mérito e sorte são coisas diferentes.

A tensão dentro da casa tem vindo a intensificar-se de forma evidente, com vários concorrentes a questionarem a postura de Eva. Para muitos, a sua estratégia é vista como discreta ao ponto de ser considerada inexistente, o que gera frustração entre aqueles que têm adotado posições mais ativas e confrontacionais. Este desequilíbrio de perceções tem alimentado conversas constantes e criado divisões cada vez mais marcadas entre os participantes.

Por outro lado, há quem defenda que o jogo de Eva se baseia precisamente numa abordagem mais subtil e emocional, o que poderá estar a conquistar a simpatia de quem assiste ao programa. Ainda assim, dentro da casa, essa possível leitura não reúne consenso, levando a que alguns concorrentes sintam que o mérito não está a ser devidamente distribuído. Este clima de desconfiança acaba por gerar conflitos frequentes, onde cada um tenta validar a sua própria forma de jogar.

A discussão entre Ana e Diogo é apenas um reflexo deste ambiente carregado. Ao exigir argumentos concretos, Ana procurou expor aquilo que considera ser uma falta de fundamento na defesa de Eva, enquanto Diogo se viu pressionado a justificar uma opinião que pode não ser partilhada pela maioria. Este confronto direto evidencia não só o desgaste emocional dos concorrentes, mas também o ponto crítico a que o jogo chegou, onde todas as decisões e posicionamentos são analisados ao detalhe.

Ontem às 13:35
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