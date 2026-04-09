No Especial do Secret Story 10, todos os concorrentes assistem às imagens de Tiago a falar sobre Eva. A cara de Diogo não passou despercebida. Veja tudo.
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Tiago e Eva cada vez mais próximos e a cara de Diogo não passa despercebida: «Ele ficou com um melão...»
No Especial do Secret Story 10, todos os concorrentes assistem às imagens de Tiago a falar sobre Eva. A cara de Diogo não passou despercebida. Veja tudo.
Há 3h e 46min
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03:12
Tiago e Eva cada vez mais próximos e a cara de Diogo não passa despercebida: «Ele ficou com um melão...»
Há 3h e 46min
03:40
Eva e Diogo têm momento a sós: «Se foi preciso isto para perceberes o que sentias, foi feio, mas foi bom»
Há 3h e 16min
01:10
Tiago diz tudo o que tem a dizer sobre Eva em conversa com Ariana: «Ela ainda gosta do Diogo, e eu...»
Há 3h e 27min
02:24
Encanto de Tiago por Eva continua a ser tema e há confissões inesperadas: «Faz um calor...»
Há 3h e 34min
03:47
Tiago faz revelação bombástica sobre Eva: «Eu estava disponível para isso...»
Há 3h e 42min
03:47
Porta entreaberta? Eva fala sobre a relação com Tiago: «Posso conhecê-lo melhor...»
Há 3h e 42min
04:26
Liliana leva com «ataque cerrado» em pleno Especial e dá resposta: «Todos aqui insultamos»
Há 3h e 49min
02:05
«Se não for o Diogo...»: Liliana lança duras críticas a Ariana
Há 3h e 54min
09:29
Mexerico sobre Jéssica deixa a casa em choque: «Provavelmente sai esta semana, a não ser o segredo…»
Ontem às 16:21
02:03
Existe possibilidade de estar a apaixonar-se por Eva? Tiago responde à pergunta que não quer calar
Ontem às 16:03
01:57
Eva quer ver Diogo e Ariana fora da casa: «Acabava-se a vossa 'ceninha'»
Ontem às 12:53
04:26
Liliana questiona Eva sobre primeira noite ao lado de Tiago: «Dormi aconchegada»
Ontem às 10:29
04:12
Madrugada quente! Desfile inesperado agita a casa e deixa concorrentes em choque
Ontem às 01:17
05:14
Declarações polémicas de Hugo chocam a casa e deixam concorrentes em lágrimas
Ontem às 01:12
01:52
Hugo arrasa Ana: «Vai mas é mudar fraldas e limpar reformas»
8 abr, 23:00
03:47
A ferver. Ricardo João junta-se a Hugo e ambos «rasgam» postura de Ana
8 abr, 22:36
03:11
Concorrentes em alta tensão. Sara tenta levar Tiago ao «limite» mas o concorrente não se deixa ficar
8 abr, 22:24
09:40
O verniz estalou. Ana e Ricardo João em discussão intensa: «Vítima, vítima, vítima!»
8 abr, 22:18
03:35
Ariana e Liliana de «costas voltadas». As concorrentes envolvem-se numa forte discussão
8 abr, 22:07
07:21
Afinal, Diogo sabe ou não o segredo de Ariana? Os concorrentes não têm dúvidas e não calam a revolta
8 abr, 22:04
03:28
Nunca nunca antes vista. Jéssica «perde a cabeça» após sanção da Voz e passa-se com Ariana e Diogo
8 abr, 21:56
03:57
Sara faz confissão inédita: «Já me disseram aqui que tenho um fundo mau, mas...»
8 abr, 11:48
02:37
Jéssica define limites: «Falar da família, não. Não faço convosco, não admito que o façam!»
8 abr, 11:44
01:08
Beijinhos e palmadinhas marotas. Diogo e Ariana trocam carinhos matinais
8 abr, 11:19
02:23
Pazes feitas? Diogo enche Ariana de beijos após conversa tensa
8 abr, 11:10
02:42
Tensão logo pela manhã. Ariana zanga-se com Diogo: «Obrigada por teres ido ter comigo quando te chamei»
8 abr, 11:05
01:48
Após noite tensa, Eva é implacável com Ariana e Diogo: «Podem ir os dois, não quero nenhum deles aqui»
8 abr, 10:40
01:26
Inspetora em ação! Após pista de segredo, Jéssica analisa pernas de Tiago: e o momento é de chorar a rir
8 abr, 10:16
02:20
Segredo em risco? Nova pista reveladora surge na casa logo pela manhã
8 abr, 10:05
02:30
Sara e Hugo voltam a ter uma discussão: «O que é que tu querias que eu fizesse?»
8 abr, 01:38
01:39
Hugo dá opinião controversa sobre filhos e Ana abandona a sala em lágrimas
8 abr, 01:30
03:23
Hugo e Sara entram em confronto e o clima azeda: «Conflituosa, provocadora, mal educada»
8 abr, 01:07
01:18
Tiago e Eva dormem juntos? Diogo reage à mudança de camas
8 abr, 00:48
02:06
Completamente desfeita, Eva desaba em lágrimas com palavras de Diogo.: «Já tinha pensado em acabar com ela»
8 abr, 00:38
06:55
Sara desabafa com Hugo: «Parece que eu é que estou a dar mais, e que eu é que gosto mais»
7 abr, 23:11
03:05
Em lágrimas. Ana não cala a revolta com a confissão de Hugo
7 abr, 22:20
04:03
Cristina Ferreira faz pergunta de "milhões" a Hugo. Esta é a resposta pelo qual todos esperaram
7 abr, 22:17
03:08
Rescaldo da discussão. Jéssica acusa falta de paciência e a confusão instala-se com Ariana
7 abr, 22:00
02:03
Surpreendente. Diogo admite já ter equacionado há mais tempo terminar a relação. Esta é a reação de Eva
7 abr, 21:54
02:33
Clima a ferver. Diogo é alvo de inúmeras acusações por parte dos colegas
7 abr, 21:51
09:27
Cristina Ferreira questiona Diogo e a resposta é firme: «Não me quero pronunciar sobre isso»
7 abr, 21:46
06:02
Eva abre o coração e admite a Diogo: «Eu sinto-me culpada...»
7 abr, 20:52
10:56
Inédito. Diogo pede desculpa a Eva e esta é a reação da concorrente
7 abr, 20:45
09:37
Clima a ferver. Eva e Diogo tentam pôr os «pontos nos i's» pós discussão
7 abr, 20:36
04:26
Jéssica e Ariana trocam 'farpas': «Pelo menos não durmo com os homens das outras...»
7 abr, 19:45
05:43
Eva fica inconsolável depois de assistir a todas as imagens: «Eu não estou a ficar...»
7 abr, 19:35
09:40
Irredutível: Diogo admite não pedir desculpa a Eva e dá opinião controversa. Todos reagem
7 abr, 19:30
08:08
Em choque e completamente fora de si. Eva «perde a cabeça» com as insinuações de Diogo
7 abr, 19:18
08:08
A ferver. Concorrentes «arrasam» Diogo e não poupam as acusações
7 abr, 19:18
02:02
Voz expõe as imagens da conversa de Diogo e Ariana. Eva não cala a revolta e abandona a sala
7 abr, 19:09
08:14
Afinal, Ana deu ou não um empurrão a Tiago? Concorrentes assistem a todas as imagens
7 abr, 18:45
04:45
Diogo na mira de Eva e Ariana. Ambas se mostram indignadas com o concorrente por razões opostas
7 abr, 18:32
05:04
Ana faz partilha pessoal de peso mas os colegas não se rendem: «Não é capaz de pedir desculpa»
7 abr, 18:22
03:50
Depois de discutir com Sara, Hugo admite: «Não vim para aqui para encontrar o amor»
7 abr, 18:11
04:51
«São os exemplos que tens»: Hugo lança 'farpa' a Sara e a concorrente «explode»
7 abr, 18:03
04:38
Hugo e Sara em «de costas voltadas»? Clima explode e discussão aquece
7 abr, 17:53
03:18
Ana recebe pista do segredo de Jéssica e fica em choque: «A mãe morreu e o pai abandonou-a»
7 abr, 17:43
09:20
Jéssica «perde a cabeça» com Ariana e com Sara e a confusão instala-se
7 abr, 17:10
08:25
A ferver. Eva e Diogo discutem em frente a todos e a concorrente retira-se da dinâmica
7 abr, 17:10
04:43
Aproximações questionáveis? Concorrentes 'arrasam' «lealdade» de Liliana
7 abr, 17:00
03:15
Ricardo João «encosta» Diogo à parede: «A tua relação com a Ariana é estratégia ou lealdade?»
7 abr, 16:49