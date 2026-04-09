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Eva e Diogo têm momento a sós: «Se foi preciso isto para perceberes o que sentias, foi feio, mas foi bom»
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Há 3h e 34min
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Descrição

Tiago e Eva cada vez mais próximos e a cara de Diogo não passa despercebida: «Ele ficou com um melão...»

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