No Secret Story 10, os concorrentes tiveram uma nova dinâmica, onde tinham de revelar quem são os mais presentes neste enredo e quem é que continua a ser uma ponta solta (não faz tanta falta).
Tiago foi o primeiro a tomar uma decisão, e deu uma 'agulhada' a Ariana. Veja tudo.
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Descrição
Tiago não poupa Ariana: «Já notámos que não te importas com o que os outros sentem»
No Secret Story 10, os concorrentes tiveram uma nova dinâmica, onde tinham de revelar quem são os mais presentes neste enredo e quem é que continua a ser uma ponta solta (não faz tanta falta).
1 abr, 16:17
Últimos Ver todos
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03:14
Tiago não poupa Ariana: «Já notámos que não te importas com o que os outros sentem»
1 abr, 16:17
01:01
Entre beijos e picardias, Ariana «amua» e faz aviso a Diogo
4 abr, 15:50
02:02
Irritado, Diogo nega beijo a Ariana: «Agora não»
4 abr, 12:24
01:36
Liliana revela a Eva tudo o que aconteceu no quarto NY durante a noite
4 abr, 10:10
01:53
«Ela não merece (...) magoar quem ama»: Concorrentes cantam e apontam para Eva. Diogo assiste a tudo
4 abr, 01:20
02:04
Nunca antes visto. Ariana e Diogo beijam-se no sofá durante a tarde
4 abr, 01:07
01:59
Inédito. Tiago e Eva dançam agarrados e há um pormenor que não passa despercebido
4 abr, 01:00
01:31
Escaldante. Ambos em tronco nu: Diogo faz massagem a Ariana
4 abr, 00:13
06:07
Eva abre o coração e desabafa com Tiago sobre Diogo: «Cheguei a sentir-me tão culpada (...) estava cega»
4 abr, 00:06
05:13
«Eu alguma vez falei do atributo de uma mulher que tu não tens?»: Hugo expõe tristeza e fragilidade a Sara
3 abr, 23:33
02:07
Sara abre o coração e fala sobre os sentimentos que tem por Hugo
3 abr, 23:11
03:52
Sozinha no quarto. Eva faz uma retrospectiva do jogo e canta canção com indireta para Diogo
3 abr, 22:55
04:58
Luzia e Ana falam sobre a aproximação de Diogo e Ariana. Eva ouve tudo e esta é a reação da concorrente
3 abr, 19:46
03:09
O verniz estalou. Ricardo João não poupa as criticas e "arrasa" Ana
3 abr, 19:37
01:35
Mais próximos que nunca, Diogo tenta beijar Ariana: «Dou-te os beijinhos todos...»
3 abr, 19:34
01:35
Beijo à luz do dia? Ariana dispara para Diogo: «Eu ja disse que não aguento mais»
3 abr, 19:33
04:39
Diogo como nunca antes visto. O concorrente "perde a cabeça" com Eva e admite: «Estou-lhe com um pó (...) ai se eu falasse...»
3 abr, 19:28
05:53
Eva e Tiago falam sobre Diogo. O concorrente "arrasa-o": «É a confirmação de que ele é mentiroso»
3 abr, 19:19
02:35
Ana questiona Hugo sobre «sedução» e a resposta do concorrente é hilariante. Sara ouve tudo
3 abr, 19:12
03:27
Bate-boca intenso: Ricardo João e Norberto trocam acusações e o clima aquece
3 abr, 18:50
01:57
Após Eva cantar música, Diogo fica cabisbaixo e Ariana faz cena de ciúmes: «Havia necessidade?»
3 abr, 18:43
07:03
Botão dos segredos em ação: Será que Ricardo João acertou no segredo de Norberto?
3 abr, 16:44
04:22
Liliana expõe teoria sobre Diogo e Eva "arrasa" o ex-namorado e Ariana
3 abr, 16:06
05:09
Eva e Liliana não calam a revolta ao falar sobre Diogo e Ariana
3 abr, 15:41
02:07
Luzia não cala a revolta a protege Diogo e Ariana: «Eu não vos vou deixar»
3 abr, 14:24
01:42
Um dos segredos mais aguardados vai ser revelado no Especial: «Fui operado»
2 abr, 19:52
03:54
Eva descobre o que Diogo e Ariana fizeram na noite passada. Veja o momento
2 abr, 19:34
05:25
Briga explosiva na casa. Diogo e Eva discutem após noite com Ariana: «Traíste-me!»
2 abr, 19:24
04:25
Festa secreta gera suspeitas na casa: Ariana e Diogo trocam olhares intensos
2 abr, 18:46
02:25
Eva fora de si após «sinal de consentimento»: As primeiras imagens exclusivas da discussão acesa com Diogo
2 abr, 18:15
01:17
Como nunca o viu: A milímetros de distância, Hugo perde a cabeça com Ana
2 abr, 17:50
07:09
Inesperado: Norberto e Sara entram em despique e concorrente faz confissão: «O meu único amigo...»
2 abr, 17:35
02:36
Não se suportam: Diogo abre o jogo com Liliana: «Zero!»
2 abr, 17:23
05:07
A arder: Eva questiona a falta de argumentos de Ariana e a resposta é inacreditável
2 abr, 17:17
01:48
Tiago desaba em lágrimas e recebe apoio de Jéssica. Saiba os motivos
1 abr, 21:22
03:07
De costas voltadas? Diogo condena atitude de Ariana e o clima azeda: «Não fales para mim»
1 abr, 19:50
02:39
João põe tudo em pratos limpos sobre a relação com a namorada Adriana. E lança 'indireta': «As contas fazemos nós»
1 abr, 19:16
02:39
Uma nova Eva? Comentadores rendidos à postura da concorrente: «Queriam tanto que ela falasse...»
1 abr, 19:16
02:39
«Arrumou o Diogo bem arrumadinho»: João 'aplaude' atitude de Eva com o ex-namorado
1 abr, 19:16
04:33
«Eu podia morrer»: Sara deixa todos em choque ao revelar toda a história por detrás do seu segredo
1 abr, 18:30
03:59
Luzia expõe desabafo de Ariana sobre Diogo e Eva: «Desde que o João saiu...»
1 abr, 18:06
03:34
«Compraste uma guerra!»: Ana boicota o almoço a todos os concorrentes e o caos instala-se
1 abr, 17:42
01:32
Diogo e Eva entram em picardia: «Quem mandava eras tu». E Ariana reage de forma surpreendente
1 abr, 17:14
03:51
«Se não estiver cá, não faz falta»: Eva lança duras farpas a concorrente inesperado
1 abr, 17:11
03:30
Ana não poupa Norberto: «Está sempre a direcionar a rota, está à vista que é o mais adormecido»
1 abr, 16:59
02:02
Liliana implacável com Ariana e Diogo: «A Eva chegou aqui para dar vida a estas personagens»
1 abr, 16:57
04:30
Eva e Ariana entram em confronto: «Estás a pôr em causa eu não ter escolhido o Diogo!»
1 abr, 16:56
03:46
Jéssica lança críticas a Hugo: «Parabéns pelo casting, mas se não fosse a Sara, não existias»
1 abr, 16:41
04:11
Sara dá arraso ao 'triângulo' Eva, Diogo e Ariana: «Se não fosse o enredo, não acrescentavam nada»
1 abr, 16:23
02:04
Tiago dá 'alfinetada' a Ariana: «Não acrescentas. Podes agradecer ao Diogo por te ter puxado para jogo»
1 abr, 16:22
02:00
Sussurros e carinhos: Diogo e Ariana muito cúmplices na cama
1 abr, 16:09
03:56
«Saio e vou à minha vida» Ariana e Diogo conversam sobre futuro da "relação"
31 mar, 21:21
05:03
Ariana entra a meio de conversa privada de Diogo e Liliana. E quer saber tudo o que foi dito
31 mar, 21:18
02:26
Ana aconselha Ariana sobre Diogo e Eva: «Tem respeito pelo passado que eles têm»
31 mar, 21:14
06:57
«Chora. Grita. Deita cá para fora» Liliana apoia Eva em momento frágil
31 mar, 21:09
04:37
Diogo reforça que não quer «namorar» com Ariana e esta passa-se: «Então afastamo-nos!»
31 mar, 19:47
05:40
Ciúmes de Eva? Ariana deixa aviso a Diogo: «Se me enganas outra vez...»
31 mar, 19:39
05:20
Lanche a sós de Sara e Luzia dá para o torto: «Se tiver de te provocar para me dares um estalo, vou fazê-lo»
31 mar, 19:31
09:01
Sem rodeios, Diogo põe os pontos nos i's com Eva: «Eu já falei com a Ariana...»
31 mar, 18:50
03:06
«Estou no meu canto pela palavras que foram ditas...»: Ariana abre o coração com Eva
31 mar, 18:39
09:33
«Achei que ias ficar com mais rancor, foi bastante rápido»: Eva comenta postura de Ariana com Diogo
31 mar, 18:37