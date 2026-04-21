Tiago tenta seduzir Eva e Ana 'atira lenha para a fogueira': «Ali a espalhar charme, muito carinhoso...»

No Secret Story 10, enquanto faz papas de aveia, Eva pergunta a Tiago porque é que a defendeu na dinâmica da tarde. Os dois acabam por resolver as coisas e Tiago partilha que o lado bom de uma discussão é fazer as pazes. No Confessionário, Ana diz que viu Tiago “a mandar um grande charme”. Ana mostra a sua veia de casamenteira e incentiva Eva a aproximar-se mais do colega.

ESCOLHA O VENCEDOR :



ANA - 761 20 20 01

EVA - 761 20 20 07

JÉSSICA - 761 20 20 10

LILIANA - 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

TIAGO - 761 20 20 19

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