«Tive um acidente e fiquei três anos no hospital»: Mariana Salgueiro deixa todos boquiabertos com a sua história

No Big Brother Verão, Mariana Salgueiro é Operadora numa central de táxis, Mariana assume-se como uma mulher divertida, espontânea e cheia de energia. Depois de uma vida marcada por grandes desafios, acredita que chegou a altura de realizar o sonho que tem há 26 anos- entrar no Big Brother. Adora conviver, fazer novas amizades e aproveitar cada momento. Considera-se uma alma jovem, cheia de energia. Garante que ninguém se vai esquecer dela, nem dentro nem fora da casa.