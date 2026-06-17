Troca de indiretas deixam o clima a ferver. Leandro provoca Sara mas a concorrente não se mostra incomodada

No Secret Story - Desafio Final, Sara partilha que vai esperar fazer videochamada com a colega para conhecer mais cremes das amigas na Alemanha e Leandro manda logo a farpa que depois Marisa pode expor o conteúdo das conversas. Pedro defende Marisa. Bruno comenta que Pedro é um boneco, um "yes man" de Marisa. Sara a acusar Leandro de fazer "dancinhas" na net só para show of. Leandro acusa Sara de não ter tido tempo para saber se tem amigos, mas Sara diz que prova disso foi Jéssica ter ido à Gala Nisto, a música de Nufla passa e João chama Leandro para dançar. Pedro junta-se a eles e canta. Bruno na sala critica Pedro por ter "rebentado" com Nufla e agora cantar a música dela.

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VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

SARA - 761 20 20 16

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