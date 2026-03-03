Ao Minuto

Agnes Arabela marcou o Secret Story. E estas são as imagens mais épicas da ex-concorrente

«Acabou por se apagar um bocadinho»: Pedro e Liliana escolhem Tiago como planta da casa
Sensualidade sem igual! Estas são as concorrentes do Secret Story fora da casa. As imagens deixam qualquer um boquiaberto

Sensualidade sem filtros! As concorrentes do Secret Story 10 antes da fama

«Anda sempre pela calada»: Entre risos, Diana Dora nomeia João como planta da casa
Diogo nomeia-se a ele próprio como planta da casa. Esta foi a reação dos restantes concorrentes
Tenso: Ana nomeia Ricardo João como planta da casa e recebe resposta polémica
Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

No caminho certo? Liliana liga pista de segredo a Luzia
«Beijaram-me na boca»: Norberto faz revelação "chocante"
Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo assume interesse na colega
Ricardo com interesse em Catarina? Concorrente abre o coração e desabafa com Norberto: «Esquece o beijo»
Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Após fim da relação com Soraia Sousa, João Jesus revela se tem o coração ocupado
Inédito. As teorias não param de surgir e estes concorrentes apostam tudo na descoberta dos segredos
Sintonia inesperada. Sara e Luzia admitem: «Isto está a correr tão bem»
Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Conversas profundas: Norberto e Hélder falam abertamente sobre o jogo
«Tu gostas da Eva»: Ricardo João entala Diogo à frente de todos

No Secret Story 10, Ricardo João desconfia que Diogo está interessado em Eva e lança palpite para o ar. Veja tudo.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar o Secret Story 10. A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:
ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
LUZIA – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

