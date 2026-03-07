Ao Minuto

Há 2h e 40min
João conta tudo o que viveu com Catarina e recebe advertência da Voz
05:05

Há 2h e 40min
Última Hora! João revela aos colegas que viu imagens do casting de Catarina
05:05

Há 2h e 41min
Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado
05:34

Há 2h e 45min
Confronto inesperado (e tenso): João confessa a Catarina que viu o casting e não esconde a tristeza
05:34

Há 2h e 45min
João esclarece tudo com Catarina e esta acaba a pedir desculpas: «A ti e à tua namorada...»
05:34

Há 2h e 51min
«Para quem não sabe...»: Elisabete Moutinho reage às suas imagens n'A Quinta
08:36

Há 2h e 59min
Beijo no canto do lábio? O gesto de Hugo que deixou Sara sem jeito: «Ficaste corada»
02:15

Há 2h e 59min
Luzia dá conselho escaldante a Sara e deixa-a chocada: «Tu és uma safadona!»
02:15

Há 3h e 9min
João Ricardo é surpreendido em direto com um convite especial e envolve uma ex-concorrente
07:01

Há 3h e 12min
«Amo-te muito»: Diogo declara-se a Eva no quarto e quase são apanhados
01:17

Há 3h e 16min
«Há um coração partido na casa? Um casal?»: Pista de segredo deixa a casa em sobressalto
01:53

Há 3h e 17min
João Ricardo deixa recado especial a ex-concorrente do Secret Story: «Deixo um beijinho»
07:17

Há 3h e 18min
João Ricardo emociona-se em direto depois de ver imagens: «Obrigado»
07:17

Há 3h e 39min
«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente
02:13

Há 3h e 55min
Segredo em risco? Catarina faz provocação que deixa Diogo em alerta máximo: «Dormir com a Eva?»
01:01

Hoje às 17:24
Catarina provoca Norberto: «Estás mortinho por me dar...»
03:48

Hoje às 17:22
«És inseguro e não devias»: Catarina e Norberto têm conversa profunda sobre o futuro
03:48

Hoje às 17:18
Já há ciúmes? Catarina faz pergunta aguçada a Norberto: «Quem é que tu querias?»
02:54

Descrição

No Secret Story 10, Catarina e João têm uma conversa a sós depois de uma pista que agitou a casa. A concorrente tenta disfarçar e faz imensas perguntas ao 'ex' sobre a atual namorada. João acaba por assumir que viu o casting de Catarina e mostrou-se triste. Veja a conversa completa.

Há 2h e 41min
De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

5 mar, 15:52

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

4 mar, 14:34

Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

4 mar, 15:34

Francisco Monteiro "obrigado" a pagar milhares de euros após ser vítima de burla: «Farto de ser roubado»

5 mar, 12:24

Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

4 mar, 11:48

Completamente fora de si. Diogo "explode" após receber nomeação direta: «Só me apetece partir tudo»

5 mar, 10:43