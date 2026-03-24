No Especial do Secret Story 10, Cristina Ferreira começa por avisar os espectadores que Eva está numa situação de tristeza desmedida. A apresentadora relembra a importância de proteger a integridade de cada um.
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Descrição
Última Hora! De voz trémula, Cristina Ferreira anuncia Especial com aviso: «Neste momento, a Eva...»
Ontem às 21:48
Últimos Ver todos
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01:04
Última Hora! De voz trémula, Cristina Ferreira anuncia Especial com aviso: «Neste momento, a Eva...»
Ontem às 21:48
11:19
Lavada em lágrimas, Ana faz confissão: «Eu também já fui uma Eva... já perdoei»
Há 3h e 23min
04:33
Ariana tem mudança de postura radical e vai falar com Eva: «Considerava-te uma amiga»
Há 3h e 24min
11:19
Ricardo João implacável com Diogo: «A mulher que tens do teu lado, não a mereces»
Há 3h e 24min
11:19
Exaltado, Tiago atira-se a Diogo com todas a força: «Bato-te palmas aqui!»
Há 3h e 30min
10:53
Em choque. Sara volta atrás com a palavra e pede desculpa a Eva
Há 3h e 32min
10:53
Cristina Ferreira confronta Ariana: «Ouviu da boca de Diogo que ele tinha namorada»
Há 3h e 36min
05:41
As imagens mais esperadas: Concorrentes assistem à estratégia do casal para esconder o segredo
Há 3h e 53min
12:44
Em lágrimas, Eva admite: «Eu cheguei a terminar com o Diogo (...) arrependia-me sempre»
Há 3h e 58min
12:44
Cristina Ferreira deixa conselho a Eva: «Não há nada como falharmos ou acertarmos, mas por nós!»
Há 3h e 59min
12:44
Eva desfeita no confessionário com Cristina Ferreira: «O Diogo disse-me que houve amassos»
Ontem às 22:04
04:49
Liliana é firme com Diogo e 'atira-lhe': «Assume o que fizeste e levanta a cabeça»
Ontem às 21:10
05:46
«Há situações que vocês vão ficar chocados»: Ariana esclarece tudo sobre as movimentações com Diogo
Ontem às 20:47
02:16
Diogo quer desistir. Eva chora desalmadamente junto de Ricardo João
Ontem às 20:43
01:06
João faz confissão inédita sobre Eva: «O que senti por aquela miúda nunca senti por ninguém»
Ontem às 20:42
04:27
Casa em choque! Segredo de Eva é revelado e João não deixa nada por dizer: «Sinto-me traído»
Ontem às 18:35
03:35
Avião para Eva deixa a casa num caos! Veja as reações e saiba o que dizia
Ontem às 17:37
07:27
Sara já sabia do segredo de Eva? Luzia e Ana levantam suspeitas
Ontem às 11:52
04:05
João chora em desespero. E este foi o motivo
Ontem às 00:36
02:59
Ariana mostra-se confiante que já venceu o programa: «O caneco já é meu!»
23 mar, 23:45
07:48
Ariana perde totalmente a cabeça e exige explicações a Eva e Diogo: «Se fosses um namorado exemplar…»
23 mar, 23:05
01:38
Emocionada. Em conversa com Cristina, Ariana adota uma postura fria: «Acabou!»
23 mar, 22:20
02:03
«Porque será que ela está assim?»: Ariana mostra-se confusa com lágrimas de Eva
23 mar, 11:27
01:54
As peças começam a encaixar: Jessica liga Eva a Diogo e compara-os a Pedro Jorge e Marisa
23 mar, 11:08
05:44
Inédito. Confessionário de Ana e Ricardo João deixa todos de queixo caído
22 mar, 23:44
03:49
Sara aplica estratégia de peso no momento decisivo: «Existe uma relação entre Diogo e Eva»
22 mar, 23:27
04:37
Irritado. Pai de Ariana faz confissão: «Quando souber a verdade vai haver guerra no capoeiro»
22 mar, 23:17
04:38
Pais de Ariana reagem à polémica: «Não via a minha filha nesta situação»
22 mar, 23:16
04:55
«Tenho pena»: Ariana abre o coração sobre suposta «namorada» de Diogo «fora da casa»
22 mar, 23:11
02:54
Ariana faz confissão sobre Diogo e admite já não conseguir dar um passo atrás
22 mar, 23:10
02:54
Inédito. Ariana é confrontada com as imagens da aproximação a Diogo
22 mar, 23:05
07:24
Primo de Diogo de rastos com a postura do concorrente: «Ele escolhia a Ariana»
22 mar, 22:45
07:24
Família não apoia a relação de Eva e Diogo há 5 anos: Eis a revelação inédita da irmã da concorrente
22 mar, 22:44
05:57
Lágrimas sem fim: Eva lê a carta da família e fica sem palavras: «Ama-te!»
22 mar, 22:36
13:58
Eva «encosta» Diogo à parede: «Fizeram alguma coisa quando ela te disse que te tirava os boxers?»
22 mar, 22:33
13:58
Tenso. Diogo orgulhoso da estratégia que está a ter: «Fiz o que mais ninguém fez»
22 mar, 22:32
13:58
Eva admite consentir com tudo o que Diogo está a fazer. Mas há uma exceção
22 mar, 22:32
03:44
Inédito. Ao entrar no confessionário, Diogo beija Eva
22 mar, 22:16
15:03
O derradeiro momento: Eva é confrontada pelas imagens de Diogo e Ariana na presença do namorado. Veja as imagens completas
22 mar, 22:15
08:25
«Dei uma oportunidade ao caminho do amor»: Norberto revela as intenções com Catarina
22 mar, 21:56
01:14
Diogo «acerta» em cheio no segredo de Ana durante o filme: «Trabalhas em lingerie?»
21 mar, 23:08
02:03
Digno de meme. Abraçadas, Eva e Ariana cantam música icónica: «Amar não é pecado...»
21 mar, 22:43
02:22
Ariana ri-se ao revelar que lhe tinham dito que Eva e Diogo podiam ter uma «relação aberta»
21 mar, 22:36
03:57
«Já lhes disse que somos irmãos»: Diogo apanha Eva desprevenida em frente a Ariana e a João
21 mar, 22:17
03:21
Ariana «encosta» Eva à parede e o motivo está relacionado com Diogo
21 mar, 20:54
02:58
«Juro que não conheço o Diogo»: Eva dá tudo para despistar o segredo
21 mar, 20:13
01:39
Eva e Liliana falam sobre a «cara metade» de Diogo e a concorrente despista ao máximo a ligação
21 mar, 20:00
01:52
Surpreendente. Eva expõe teoria sobre o namorado: «Eu acho que o Diogo e a Ariana são um casal»
21 mar, 19:55
05:04
Liliana e Luzia questionam Eva: «Qual é a tua teoria sobre o segredo do Diogo?»
21 mar, 19:54
01:48
Chocante. Ariana sabe que Eva é a namorada de Diogo?
21 mar, 19:11
03:36
Luzia já não esconde teoria e diz nos olhos do colega: «Diogo, eu acho que é a Eva»
21 mar, 19:08
01:40
«Tens noção do peso que é ser a cara metade de alguém?»: Ariana é novamente confrontada
21 mar, 19:05
03:55
Suspeitas ao rubro. Jéssica e Luzia apostam que Eva é namorada de Diogo
21 mar, 18:59
07:09
Jéssica e Luzia confrontam Ariana sobre o segredo de Diogo: «O que é que achas que é uma cara metade?»
21 mar, 18:51
01:41
Ariana e Diogo voltam a dormir juntos e Eva não esconde o incómodo ao acordar
21 mar, 18:01
04:21
Diogo assume a Eva ir «até ao fim» com a estratégia da proximidade a Ariana e esta é a reação da concorrente
21 mar, 17:54
01:37
Lavada em lágrimas, Eva implora a Diogo que se afaste de Ariana: «Não aguento mais»
21 mar, 17:43
02:49
Jéssica tenta acertar no segredo de Sara e a concorrente afirma: «Sim, é»
21 mar, 17:41
01:53
Depois de se mostrar convicta sobre o segredo da Ana, Eva «acerta» no segredo de João
21 mar, 17:29
02:53
Ariana confronta Eva sobre uma possível relação com Diogo e Eva garante: «Quem tem alguém lá fora é ele, não és tu»
21 mar, 17:24
01:35
Eva «encosta» Diogo à parede que se afaste, mesmo que o segredo fique em risco: «É a minha sanidade mental...»
21 mar, 17:19