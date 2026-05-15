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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Uma partilha diferente. Luzia ignora o peso e chama à atenção de dois problemas sérios com os quais lidou

No Secret Story - Desafio Final, Luzia revela dois problemas sérios com os quais lidou em relação ao seu corpo e nenhum deles está relacionado com o peso. A concorrente nasceu com uma má formação e falou abertamente sobre o seu sexto dedo. Anos mais tarde lidou com o acne, ao ponto de a cor da pele da cara ser vermelha. A concorrente acabou por deixar um grande agradecimento à família.

Continue a votar no seu favorito para salvar! Vote na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 02
DANIELA - 761 20 20 05
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