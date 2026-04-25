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Duelo final entre Eva e Jéssica. Saiba quem foi o grande vencedor do Secret Story 10

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Descrição

«Uma reviravolta que esperávamos há muito tempo»: Estas são as primeiras declarações de Marine à vitória de Eva

No Secret Story 10, a irmã de Eva assumiu a Alice Alves que mais do que uma vitória, conseguiu a reviravolta que tanto esperava em relação ao namoro da irmã com Diogo.

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