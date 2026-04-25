No Secret Story 10, a irmã de Eva assumiu a Alice Alves que mais do que uma vitória, conseguiu a reviravolta que tanto esperava em relação ao namoro da irmã com Diogo.
VÍDEO SEGUINTE
Descrição
«Uma reviravolta que esperávamos há muito tempo»: Estas são as primeiras declarações de Marine à vitória de Eva
Hoje às 01:08
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos
01:34
«Uma reviravolta que esperávamos há muito tempo»: Estas são as primeiras declarações de Marine à vitória de Eva
Hoje às 01:08
02:02
João e Luzia revelam os planos para o futuro. Estará a entrada num reality show em cima da mesa?
Hoje às 01:23
01:54
«Sabia que não ia ser capaz de ficar muito tempo longe dela»: Diogo não esconde sentimento por Ariana
Hoje às 01:22
02:01
Em direto, Tiago declara-se a Eva: «A vitória vai ser quando ela olhar para mim como olha para um frasco de gomas»
Hoje às 01:19
01:45
Ricky não esconde o orgulho que sente em Liliana e lança farpa aos antagonistas: «A deselegância de várias pessoas»
Hoje às 01:17
01:58
Em frente a Sara, Hugo fala "sem papas na língua" sobre o futuro de ambos
Hoje às 01:16
03:07
Inseparáveis? Ana e Ricardo João colocam os pontos nos i's sobre a relação
Hoje às 01:12
01:12
Após ficar em segundo lugar, Jéssica declara-se publicamente aos filhos e ao noivo: «São a minha vida»
Hoje às 01:11
01:17
Sem hesitar, Diogo revela as intenções para com família de Eva
Hoje às 01:09
02:19
Eva revela o que pretende fazer com o prémio e deixa uma surpresa "no ar"
Hoje às 01:05
04:01
Ao "longe", Diogo aplaude a vitória de Eva
Hoje às 00:59
03:44
Eva vence o Secret Story e as reações de Diogo e Ariana não se fizeram esperar. Veja tudo
Hoje às 00:52
05:45
Esta é a grande vencedora do Secret Story 10. Veja todas as reações
Hoje às 00:47
05:45
Chegou o momento! Eva é a grande vencedora do Secret Story 10
Hoje às 00:46
05:29
O momento mais esperado. Jéssica reencontra-se com a filha num abraço sem fim
Hoje às 00:40
05:29
Coração aos saltos. Ao entrar em estúdio, Eva corre para os braços da irmã
Hoje às 00:39
05:10
Liliana é recebida em estúdio com uma forte ovação e com o beijo de Ricky. O momento é emocionante
Hoje às 00:27
04:13
De voz trémula e com as lágrimas nos olhos. Cristina Ferreira faz discurso emocionante: «No fim fica sempre a ternura»
Hoje às 00:22
03:00
Chegou a hora de dar o adeus à Voz. Estas é a "carta aberta" dos concorrentes
Hoje às 00:17
02:04
Emocionante. Eva e Jéssica enfrentam o derradeiro momento da despedida da casa do Secret Story 10
Hoje às 00:13
02:25
A um passo de conquistar o grande prémio. Este é o apelo final de Eva e Jéssica
Hoje às 00:06
02:47
Com 18% dos votos, esta é a 3º classificada do Secret Story 10
Hoje às 00:04
03:40
Mal chegou a estúdio, Tiago deixou todos boquiabertos com o valor que conquistou
Ontem às 23:36
01:03
«São namorados?»: Cristina Ferreira faz a derradeira pergunta a Diogo
Ontem às 23:27
04:15
«Eu amava-o muito... custou muito»: Eva abre o coração uma última vez para falar de Diogo
Ontem às 23:26
04:15
Eva assiste a todas as imagens sobre o desfecho da relação com Diogo. A reação é arrepiante
Ontem às 23:26
02:35
Já sabemos a quem corresponde o 4º lugar. Esta é a reação do concorrente
Ontem às 23:21
04:36
A casa mais vigiada do país ferveu. Estas são as discussões mais acesas do Secret Story 10
Ontem às 23:12
04:49
«Será que havia algum sentimento?»: Confrontada por Flávio Furtado, Ana esclarece ligação com Tiago
Ontem às 23:08
04:49
De derreter o coração. Ana recebe o filho nos braços mal chega a estúdio
Ontem às 23:07
02:32
Com 6% dos votos. Esta é a 5ª classificada do Secret Story 10
Ontem às 22:41
00:58
Em frente a Hugo, Sara esclarece expectativas de relação. E o comentário da finalista pode surpreendê-lo
Ontem às 22:38
05:14
Liliana analisa percurso e abre o coração sobre Ricky: «Eu saio já»
Ontem às 22:33
06:21
Sara quer sentar-se junto de Hugo e as reações não fizeram esperar: «Digo-te eu ou esperas que ele te diga»
Ontem às 22:29
06:21
Flávio Furtado faz análise ao percurso de Sara e não nega: «Para mim eras a justa vencedora»
Ontem às 22:28
06:21
Sara é a primeira concorrente a chegar a estúdio. Estas foram as reações
Ontem às 22:28
05:29
Emocionante. No último confessionário, Jéssica confessa superação pessoal
Ontem às 22:21
05:52
«Gosto muito mais da Eva que sou hoje»: Eva faz confissão de peso e deixa todos em êxtase
Ontem às 22:15
05:52
Sem Diogo, Eva admite que tem orgulho na mulher que se transformou. E esta foi a reação do ex-namorado
Ontem às 22:15
04:45
«Eu sou um trator»: Ana não esconde "garra" e assume considerar-se uma justa vencedora
Ontem às 22:09
01:52
Flávio Furtado incrédulo com o 6º lugar do pódio: «Estou a digerir o melão»
Ontem às 22:04
03:41
Já é conhecido o finalista que ocupa o 6º lugar desta edição. Esta é a reação
Ontem às 22:00
04:30
A pouco tempo de sairem da casa mais vigiada do País, estas são as expectativas dos concorrentes
Ontem às 21:56
04:21
Desfile final. Estes são os looks dos finalistas do Secret Story 10
Ontem às 21:52
01:34
Chegou a grande final! Finalistas apresentados ao som de música viral
Ontem às 21:45
02:03
Inédito. Eva expõe situação que viveu com Diogo horas antes de entrar na casa
Ontem às 12:25
02:32
De chorar a rir! Finalistas não se contêm ao ver o momento icónico em que Jéssica se encontra com João na estreia
23 abr, 23:50
03:31
Tiago 'atira-se de cabeça' para Eva: «És o que quero para minha futura mulher»
23 abr, 00:43
01:30
Eva admite ter ultrapassado Diogo: «Para mim está morto»
22 abr, 17:49
04:41
Eva impactada com a sua VT de apresentação com Diogo: «Não consigo ver a diversão ali»
22 abr, 17:41
04:34
Tiago reage à sua VT de apresentação: «Arrependo-me de...»
22 abr, 17:22
06:15
Finalistas veem VT de apresentação de Eva e Diogo e a reação de Tiago salta à vista
22 abr, 17:01
09:02
Jéssica revela que esteve quase a desistir de entrar no programa em plena gala de estreia
22 abr, 16:50
09:02
Finalistas de boca aberta ao verem Ricky na VT de apresentação de Liliana
22 abr, 16:39
01:57
Eva não resiste e sofre consequências! Veja as imagens
22 abr, 15:46
05:54
Decisão de Sara leva a consequências negativas para todos
22 abr, 15:32
04:38
Cozinha volta a ser tema! Ana "explode" contra Tiago
22 abr, 14:59
04:56
Com voz embargada, Ana conta momento mais marcante
22 abr, 12:33
01:22
«Diverti-me imenso nessa dinâmica»: Sara recorda ponto alto que viveu no Secret Story 10
22 abr, 12:19
09:07
Ana justifica polémica com Tiago: «Se eu soubesse que era só para a massagem…»
22 abr, 11:59
06:27
Jéssica e Ana não perdoam e atacam Liliana: chocolate branco volta a gerar tensão
21 abr, 20:50