Vanessa desabafa com Raquel: «Eu sei o que preciso de fazer para eliminar»

No Big Brother Verão, Vanessa assume a Raquel saber o que precisa de fazer para eliminar os colegas do jogo. Contudo, explica que o seu coração não está com o chip ligado para fazer isso. Raquel avisa a concorrente de que isto é um jogo e que tem que o fazer.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16