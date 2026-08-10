Vanessa toma uma posição e vai defender Boris até ao fim: «Uma atitude isolada...»

No Big Brother Verão, Vanessa mostra-se firme perante a postura de defender Boris de toda esta polémica que envolve o comentário sobre Raquel. A concorrente é muito próxima de ambos os concorrentes e diz que não o vai julgar por uma atitude isolada.
Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
AFONSO – 761 20 20 01
MIGUEL – 761 20 20 12
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17