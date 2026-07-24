«Vim curar-me»: Joana emociona com história impressionante

No Big Brother Verão, Joana partilha o impacto que a morte de um tio teve na vida dela e como foi o início de um conjunto de experiências que não devia ter tido. A concorrente assume ainda ser a sua maior inimiga dentro do jogo. Enquanto Joana fala, Íris chora bastante. No Confessionário, Íris explica que afinal tem feridas que não estão saradas. Depois da dinâmica, Boris e Afonso comentam o facto de Sara ter falado várias vezes em humilhar e ter quase comparado isto a bullying, quando Boris tem a certeza de que não foi nada disso que fez.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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