Há 14 min
Em pleno direto, Sara e Eva entram em despique: «Infantil, irrita-me e enjoa-me»
05:01

Há 20 min
Guerra aberta. Sara deixa Eva em lágrimas: «Ou é burra ou é burrinha»
03:22

Há 24 min
Sem papas na língua: Sara descreve Tiago como «fraco»
01:03

Há 25 min
Inédito: Tiago faz pergunta a Cristina Ferreira e resposta é inesperada
05:00

Há 30 min
Ariana não tem dúvidas, Tiago precisa de «nascer outra vez»
02:31

Há 57 min
Em conversa com Liliana, Hélder mostra interesse em concorrente: «É muito bonita»
08:37

Há 59 min
Imperdível. João e Diogo partilham teorias sobre segredos: «Estou confiante»
05:10

Há 1h e 49min
Ariana apanhada a escutar uma conversa
03:49

Há 2h e 2min
Ricardo João critica Ariana: «Tem tanto de maturidade como de altura»
08:36

Há 2h e 23min
Depois da tensão, Jéssica e Ana vivem momento especial de reconciliação
04:08

Há 2h e 25min
Suspeitas de ciúmes geram debate: Diogo aponta clima estranho
04:57

Há 2h e 34min
Dinâmica de Sara gera polémica na Casa: desfile deixa colegas em alerta
04:02

Há 2h e 46min
Flirt entre Diogo e Ariana gera ciúmes e provoca intervenção inesperada de Eva
04:32

Há 2h e 51min
Confronto intenso entre Ariana e Tiago marca Especial do reality
03:13

Há 3h e 18min
Decisões polémicas geram mal-estar: Hélder reage e deixa aviso a Sara
03:31

Há 3h e 19min
Prova renhida! Concorrentes do grupo dos "fortes" defrontam-se com o grupo dos "fracos"
02:23

Há 3h e 33min
Viajado, o rei do estilo e de uma boa gargalhada: Esta era a vida de Ricardo João antes de entrar no Secret Story 10

Há 3h e 44min
Sara revela estratégia polémica para por a casa a mexer
04:04

Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto

No Secret Story 10, Ariana decidiu dar alguns miminhos a Diogo. Na cama, enquanto conversavam, a concorrente fez um cafuné ao amigo, à frente de Eva. A namorada de Diogo não escondeu os ciúmes... e a cara dela diz tudo! Veja o vídeo que já se tornou viral na Internet

Hoje às 14:46
Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender

23 fev, 12:43

A Internet está louca: João despe-se e fica em cuecas na gala de estreia do Secret Story

23 fev, 12:02

Um milhão de visualizações em menos de 12 horas. Este é um dos momentos mais virais da gala de estreia do Secret Story

23 fev, 11:19

Secret Story 10: O primeiro beijo na boca já aconteceu e até Cristina Ferreira ficou em choque

23 fev, 10:24

Déjà-vu no Secret Story? Casal separa-se à porta e faz reviver o momento de Liliana Oliveira e Zé Pedro

23 fev, 10:05

Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

23 fev, 00:46