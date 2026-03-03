No Secret Story 10, Ariana decidiu dar alguns miminhos a Diogo. Na cama, enquanto conversavam, a concorrente fez um cafuné ao amigo, à frente de Eva. A namorada de Diogo não escondeu os ciúmes... e a cara dela diz tudo! Veja o vídeo que já se tornou viral na Internet
Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto
Hoje às 14:46
03:46
03:06
«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente
Ontem às 01:25
06:29
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
1 mar, 23:42
07:42
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
28 fev, 08:46
03:21
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
27 fev, 19:44
02:18
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
27 fev, 17:40
02:20
Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»
27 fev, 16:49
01:22
«Cara de nojo»: Sara “passa-se” após ver imagens da rival
26 fev, 23:32
05:36
Sara e Luzia em troca acesa de acusações em pleno Especial: «Passo por ela e nem a vejo!»
26 fev, 22:13
05:50
Alerta bloqueio: Eva aborda Hugo sobre a sua suposta atração mas o concorrente insiste: «Estou no teu Top 3?»
26 fev, 10:37
03:31
A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
23 fev, 10:09
01:14
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
23 fev, 01:20
11:27
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
23 fev, 00:55
02:44
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
20 fev, 23:29
22:08
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
20 fev, 16:04
09:56
Recrutas surpreendem os Instrutores e o Comandante com dedicatórias e Maria Botelho Moniz emociona todos com discurso de peso
19 fev, 22:28
05:38
«Juntos uma vez, juntos para sempre»: O maravilhoso discurso final do Comandante Moutinho
19 fev, 16:39
03:22
Um dos momentos mais arrepiantes da 1ª Companhia. Instrutor Marques despede-se dos recrutas com forte dedicatória e 50 flexões
19 fev, 16:28
02:48
Hilariante. Rui Freitas perde a postura em avaliação com a enfermeira e é obrigado a repetir a prova
17 fev, 16:20
01:14
Inédito. Filipe Delgado faz pedido de peso a Noélia relacionado com Marcia Soares
17 fev, 15:35
10:04
Filipe Delgado não tem concertos há dois anos e quer encher o Meo Arena como o Tony Carreira
16 fev, 00:27
08:25
De coração aberto: A arrepiante declaração de Maria Botelho Moniz aos recrutas
14 fev, 21:40
08:25
Completamente em choque e de lágrimas nos olhos. Recrutas assistiram às notícias do último mês e não escondem a tristeza
14 fev, 21:39
08:25
De boca aberta e mãos na cabeça. A reação de Noélia à notícia da morte de Maycon Douglas
14 fev, 21:37
04:20
No Dia dos Afetos, Filipe Delgado interpreta um cupido com a missão de juntar dois recrutas
14 fev, 19:55
03:45
Hilariante. Filipe Delgado faz com que o Instrutor Marques perca a postura e desate a rir com resposta de milhões
14 fev, 17:12
05:37
Em êxtase e aos gritos. Esta é a reação dos recrutas ao receberem privilégio do Comandante Moutinho
14 fev, 14:35
06:04
Baile de máscaras e visita de Cristina Ferreira e Goucha. Filipe Delgado inova em mais uma lista de compras
14 fev, 11:49
04:14
Filipe Delgado expõe teorias sobre Instrutor Joaquim e deixa Maria Botelho Moniz a rir: «Ele é durão, mas...»
13 fev, 22:25
03:12
Fofoca do momento! Recrutas acreditam que a enfermeira é filha do Comandante e Rui atira: «Ia ser um bom sogro...»
13 fev, 19:29
06:33
Hora da avaliação! Recrutas recebem notas da prova da semana: e há quem tenha surpreendido
13 fev, 18:43
04:23
Demasiado participativa? Recrutas fazem «troça» do empenho de Noélia: «Levas talão de troca?»
13 fev, 18:23
01:30
Imperdível. Instrutor Chefe Joaquim lança piada irónica e deixa todos a rir
13 fev, 16:39
01:47
O charme continua! Rui Freitas volta a «visitar» a enfermeira... e acaba de sorriso tímido
13 fev, 16:07
02:41
Gargalhadas sem fim! Filipe Delgado manda «asneirada» para o ar e o Instrutor Marques desmancha-se a rir
13 fev, 15:46
03:02
Hilariante. Filipe Delgado e Soraia Sousa falam do pós Campeonato de Matraquilhos
13 fev, 01:15
03:40
O amor está no ar? Rui Freitas não esconde interesse e a reação de Filipe Delgado é de chorar a rir
13 fev, 00:22
01:12
Maria Botelho Moniz «pica» Rui Freitas com a paixoneta pela enfermeira: «A nível de saúde...»
12 fev, 22:13
02:29
Digno de meme! Filipe Delgado «descobre a careca» de Rui Freitas: «Tu estás apaixonado pela enfermeira!»
12 fev, 20:05
01:43
Hilariante. Filipe Delgado pede reforço de exercício físico ao Comandante e o motivo é inusitado
12 fev, 13:03
01:42
Recrutas "enchem" três vezes seguidas e o motivo é hilariante: «Recruta da semana, quando é que...»
12 fev, 12:20
02:13
O frente a frente mais épico e menos renhido: Filipe Delgado vs Comandante Moutinho
12 fev, 10:11
04:35
Completamente sem chão. Manuel Melo desaba em lágrimas e o motivo é forte
12 fev, 01:27
12:11
A ferver. Noélia acusa Soraia Sousa de ser «sem noção» e a recruta exalta-se
11 fev, 23:03
02:02
Filipe Delgado eleito recruta da semana pelo Comandante Moutinho. Veja todas as reações
11 fev, 22:10
01:49
Campeonato de matraquilhos acabou! Vitória dos Instrutores traz «castigos» para todos os recrutas
11 fev, 20:50
02:00
Um meme autêntico! Conhecimentos futebolísticos de Filipe Delgado deixam recrutas em choque total
10 fev, 19:32
01:01
Paixão platónica? Rui Freitas protagoniza «picardia» com a enfermeira... e acaba com sorriso tímido
10 fev, 18:38
02:38
Hilariante. Filipe Delgado protagoniza mais um momento de chorar de rir com o Instrutor Andrade
10 fev, 11:10
03:36
Hilariante. Filipe Delgado e a enfermeira têm conversa digna de meme
10 fev, 01:28
01:23
Noélia torna-se um fenómeno da Internet: e a culpa é deste vídeo que viralizou em minutos
9 fev, 13:27
01:24
Instrutor-chefe deixa mensagem a Noélia, que está em lágrimas: «Aqui ninguém cai»
9 fev, 10:25
02:33
Apanhado a "morfar": Filipe Delgado protagoniza momento hilariante com o Instrutor
6 fev, 19:37
04:07
Filipe Delgado assume o posto de comando e tudo corre mal
6 fev, 19:30
01:58
Inédito! Revelados os motivos pelos quais os Instrutores não se riem dos recrutas: «Nós também temos vontade»
6 fev, 16:01
04:49
A chorar de rir! Recrutas e Instrutor Marques perdem a postura com a voz de comando de Filipe Delgado
6 fev, 15:55
01:15
Instrutor rasga os recrutas: «A vossa sorte é que isto foi só a caução»
6 fev, 15:27
03:41
De chorar a rir! Filipe Delgado confessa-se ao Instrutor Marques: «Comentei o seu físico»
6 fev, 14:06
01:19
Mãezinha do grupo! Noélia dá lições de vida aos recrutas e ninguém contém a gargalhada
6 fev, 13:35
01:01
Instrutor Andrade entra em picardias e ironias com os recrutas. E Filipe Delgado fica "aflito"
6 fev, 11:52
01:09
Piada de Rui Freitas cai mal ao Instrutor Andrade: e acaba em castigo pesado
6 fev, 11:21