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Descrição

«Vocês não estão a jogar com a verdade»: Marisa Susana confronta colegas e instala polémica

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes são desafiados a dizer a um colega algo que nunca lhe tenham dito. Marisa Susana diz a Afonso que na sua opinião o colega está a fazer este tipo de jogo só para irritar. Afonso partilha com Leandro que o considera o melhor jogador desta edição e que argumenta muito bem. Leandro agradece, mas é interrompido por Marisa por considerar que os colegas não estão a ser verdadeiros. Ricardo João chama “grande Santo António” e diz-lhe que se ele consegue ser uma “pessoa real” para não tapar o microfone e dizer o que tem a dizer alto. Leandro explica que quando o faz não é propositado.

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