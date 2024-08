Xana Carvalho chama a atenção para «azia» de David Diamond após salvação de Igor Marchesi

No Dilema, depois de o Igor ser salvo no Especial da noite, a Mafalda assume uma postura derrotista. A Rosa, que também continua nomeada, acredita que a concorrente será salva e será ela a expulsa, tendo em conta que tanto a Mafalda como a Xana já foram salvas anteriormente. Ao mesmo tempo, no alpendre, a Xana diz que já separou um comprimido para a azia do David, que não ficou feliz com a salvação do Igor. O concorrente revela que a Mafalda também não se mostrou muito entusiasmada quando o felicitou. De volta à sala, a Rosa quebra em lágrimas, temendo ser a próxima expulsa.