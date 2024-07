Xana Carvalho desaba em lágrimas por não se identificar com Diogo e David Diamond

No Dilema, Xana confidencia ao Nelson que ouviu críticas de que não devem fazer atribuições em atividades com “base no amor”. A concorrente acaba por revelar o nome do Diogo e do David Diamond e, sem nada fazer prever, acaba por se emocionar. A cantora afirma não se identificar com este tipo de jogo e o Nelson reforça que não é ela que está errada.