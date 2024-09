No «Bom Dia Alegria», Zé Lopes e Merche Romero recebem Xana Carvalho. A cantora relembrou a sua passagem pelo «Dilema», que terminou no passado domingo (8 de setembro), e destacou o que de melhor a experiência lhe trouxe.

Vale lembrar que Xana Carvalho foi eliminada do programa no dia 18 de agosto, com 29% dos votos do público.