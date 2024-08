Xana Carvalho pronuncia-se sobre situação polémica com David Diamond na casa: «Comecei a tremer...»

Xana Carvalho foi a concorrente expulsa do Dilema na gala do passado domingo, dia 18 de agosto. Hoje, na manhã desta segunda-feira, dia 19 de agosto, a cantora esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa das manhãs: “Dois às 10”.

«Eu já nem tinha a mala desfeita. Estava sempre pronta», afirmou Xana, dado que esteve praticamente sempre nomeada.

Sobre a hipótese de desistir, Xana pronunciou-se: «Eu já andava um bocadinho cansada. Houve ali dias em que fui abaixo. Não ia esconder estar bem quando estava realmente cansada».

Sobre o antagonista David Diamond...

Xana Carvalho confessou que o que mais a cansou dentro da casa foi David Diamond e o seu jogo: «Só quem está lá dentro é que sabe o que é estar a conviver com o David das 10h às 2h. É muito complicado».

«Atribuímos muito o termo pica-miolos»

«Utiliza as fragilidades de cada um e usa isso a favor no jogo dele (...) Ele pode perceber que uma pessoa está mais frágil, então é exatamente aquela a vítima dele (...) É cansativo, é realmente cansativo (...) Ao estar lá dentro comecei a perceber que tudo é válido, lá está, mas depois as pessoas têm de arcar com as consequências», afirmou Xana sobre o ex-colega.

«Ao início ainda lhe dava alguma conversa, mas depois comecei a aperceber-me de que estava a dar-lhe um jogo que não concordo. Disse que não vou ser conivente com o teu tipo de hoje. Eu não concordo, por isso não vou compactuar», continuou.

«Aquilo que eu acho, na minha opinião, é que ele começou com um jogo: foi espicaçando, as pessoas vão ficando sem paciência. Mas as pessoas têm limites (…) o jogo dele é válido, tudo bem».

«Não é coerente»

Xana Carvalho pronunciou-se ainda sobre o momento do Magalhães de Lemos. No Dilema, a cantora alertou David Diamond sobre a forma como brincou com hospitais psiquiátricos. A ex-concorrente foiter com o colega e pediu-lhe: « Oh David, podes-me fazer um favor? Quando falares no Hospital de Magalhães Lemos, ou em qualquer outro hospital psiquiátrico, não digas que só vão para lá maluquinhos ».

Em conversa com os apresentadores, a artista confessou: «Eu fiquei nervosa. Uma coisa sou eu controlar a minha mente e outra coisa o meu corpo. Comecei a tremer. Não me estava a conseguir controlar».

Sobre a eventualidade de David Diamond vencer, a ex-concorrente considerou: «Na minha opinião ele não merece ganhar. Acho que não é assim que se deve ganhar um programa (...) Nem sempre este tipo de jogos devem ganhar. Deveria existir outra maneira de jogar».

Para vencer, Xana aponta dois nomes: Nelson Lisboa e Bernardina Brito.

Veja aqui a conversa completa: