Xana Carvalho desabafa sobre o Dilema: «Não tenho que ser rude, para chamar alguém à atenção»

Xana Carvalho, conquistou o coração do público português no Dilema, que terminou no passado domingo dia 8 de setembro, com a vitória de David Diamond.

Agora, a ex-concorrente que deu a conhecer o seu trabalho no mundo da música quando estava dentro da casa, esteve à conversa com Merche Romero e Zé Lopes, no programa do V+ TVI, Bom Dia Alegria. Xana fez o balanço da sua experiência, que garante ter sido muito positiva, pois conseguiu o seu objetivo.

Falando do jogo, Xana sente-se feliz por ter sido fiel a si própria, não tendo interpretado uma personagem, nem implementado estratégias para atingir fins: «Não tenho que ser rude, para chamar alguém à atenção».

Veja toda a entrevista: