Concorrente de reality show perde os sentidos após 'ato de vingança'. As imagens já são virais

Um episódio dramático marcou o reality-show “La Mansión de Luinny”, transmitido na República Dominicana, quando a influenciadora Yina Calderón empurrou a colega La Piry para dentro da piscina durante uma das provas. O momento rapidamente saiu do controlo, já que a concorrente perdeu os sentidos após a queda, deixando os restantes colegas em pânico.

As imagens do incidente — que se tornaram virais nas redes sociais — mostram o desespero dos colegas de casa, que se apressaram a retirar La Piry da água. Segundo fontes locais, tudo terá começado com uma provocação: La Piry teria colocado farinha de trigo no secador de cabelo de Yina, o que gerou mal-estar entre as duas e culminou na vingança inesperada.

Durante os segundos de aflição captados pelas câmaras, surgiram suspeitas de que La Piry poderá ter batido com a cabeça no impacto. A produção interrompeu imediatamente as gravações e prestou assistência médica à concorrente.

De acordo com informações avançadas pelo site A Televisão, Yina Calderón acabou expulsa do programa devido à gravidade do incidente, o que dividiu opiniões entre os espectadores.

Nas redes sociais, multiplicam-se os comentários sobre o limite entre o entretenimento e o desrespeito, com muitos utilizadores a questionarem até que ponto certas dinâmicas em reality-shows podem colocar em risco a integridade física dos concorrentes.

O caso reacendeu a discussão sobre a responsabilidade das produções televisivas em zelar pela segurança e bem-estar dos concorrentes, sobretudo em formatos que apostam em conflitos e provocações como motor de audiência.

Veja o vídeo do momento, em baixo.