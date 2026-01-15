Ao Minuto

Namorada de Maycon tatua objeto que o ex-concorrente trazia sempre consigo

Namorada de Maycon quebra o silêncio após onda de ódio. E as palavras escritas emocionam qualquer um

Sónia Jesus faz desabafo preocupante: «Fui mãe, mulher, empresária… e esqueci-me de mim»

Esta é a última foto de Maycon com vida. E foi agora divulgada: «era a nossa foto para 2026»

Bárbara Parada dá murro na mesa após sentir-se atacada: «Não aprendeu a lidar com um "não"»

Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Separado de Liliana Filipa, este é o novo «escape» de Daniel Gregório

De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Pedro Jorge e Marisa sofrem percalço com a loja e pedem ajuda: «Foi mandada abaixo...»

Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»
Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»
Famoso ator é eliminado do Big Brother Brasil após sofrer duas convulsões

Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»
Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»
Cláudio Ramos repõe a verdade depois de 'confronto' de Leandro: "Não gostou muito de uma coisa que eu disse aqui"
Catarina Miranda continua «contra casais nos reality shows»: «Não fomos um casal, fomos um par»
Personagem ou pessoal real? Catarina Miranda esclarece o mito
Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Zé Lopes recebeu Catarina Miranda no Bom Dia Alegria e aproveitou esse encontro para tirar a limpo todos os mal-entendidos que teve com a ex-Big Brother.

Catarina Miranda foi convidada do Bom Dia Alegria desta quinta-feira, 15 de janeiro, e Zé Lopes aproveitou o momento para esclarecer alguns mal-entendidos que existiam entre os dois.

Durante a conversa, que abordou o percurso televisivo da ex-concorrente do Big Brother, o apresentador recordou as «muitas polémicas e opiniões controversas» que a jovem de Almeirim protagonizou, e que inclusive o «lesaram». 

«Tu arrependeste-te de coisas que foste dizendo? Tu acusaste muita gente de estar em televisão por ter amigos, por terem cunhas, e de mim fizeste isso também. Tu agora pensas que aquilo saiu-te na altura, tu pensavas mesmo isso? Porque é que tu foste tão polémica em determinada fase da tua vida?», pergunta Zé Lopes.

Sem hesitar, Catarina Miranda justificou-se: «Ainda hoje eu sou, tudo o que eu digo felizmente ou infelizmente sai em todo o lado. Vejo pessoas a dizer exatamente a mesma coisa e nada disso acontece. Eu realmente tenho essa perspetiva em televisão, continuo a tê-lo, não de ti em específico, mas de várias pessoas. Há pessoas que neste meio têm poder, têm o poder de chegar lá e dizer, porque também são boas pessoas e são queridas do público: 'Eu gostava tanto que fulano estivesse aqui, não lhe consegues dar uma oportunidade?'»

E prosseguiu: «Eu sou contra isso até na minha própria família. Há muita coisa que eu já disse que me arrependo, quem disser que não diz alguma coisa que não se arrepende é mentira. Mas acho que no momento, para mim naquela altura, fazia sentido, também eu era aquela pessoa que sabia que ia sair, que ia criar polémica

Sem mais rodeios, Zé Lopes foi direto ao assunto. «Eu devo confessar-te que tudo aquilo que tu disseste sobre mim nunca me incomodou, de verdade, porque eu percebi que estavas magoada pelo que eu tinha dito de ti enquanto concorrente, porque eu só falei de ti enquanto concorrente, e no fim de cada edição eu tive sempre cuidado de pedir desculpa aos concorrentes e às famílias, sempre fiz uma publicação a fazer esse pedido de desculpas. Portanto, eu estou muito tranquilo quanto ao meu trabalho», disse, referindo-se a coisas menos simpáticas que Catarina Miranda proferiu sobre ele.

«A única vez que magoou um bocadinho, agora posso dizer porque estás aqui, foi quando falaste muito do nosso programa. Tu, num canal concorrente, disseste “aquele programa que ninguém vê”. E eu aí acho que é um desrespeito por toda uma equipa e aí magoou-me um bocadinho, porque hoje estás aqui, neste programa que criticaste. E nós abrimos-te a porta como abrimos a qualquer pessoa. E essa foi a única vez, porque senti que não estavas só a direcionar-te a mim, era a mim, era à Merche e era a uma equipa», esclareceu.

