Há 2h e 29min
Em lágrimas e completamente desprevenidos: estas são as reações à expulsão de Diana Dora
Há 2h e 33min
Em lágrimas. Diana Dora revela o segredo e faz partilha emotiva
Há 2h e 34min
Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Há 2h e 35min
A correr para os braços de Cristina Ferreira: Esta foi a saída de Diana Dora do Secret Story 10
Há 2h e 42min
Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Há 2h e 42min
Com 19% dos votos, esta é a concorrente expulsa do Secret Story 10
Há 2h e 43min
Ricardo João e Eva frente a frente: «Não vieste para o hotel»
Há 2h e 47min
A ferver. Eva fica fora de si durante discussão com Ricardo João
Há 2h e 48min
Frente a frente aceso. Luzia dispara contra Hugo e reprova as atitudes do colega
Há 2h e 55min
«Vocês não têm nada que falar do que eu faço...»: Hugo arrasa Ana e Luzia e deixa um alerta às colegas
Há 3h e 1min
Cristina Ferreira confronta Sara com imagens da discussão com Hugo: «Sente-se palhaça?»
Há 3h e 5min
Sara perde a cabeça com Hugo: «Foste a única pessoa que me conseguiu destabilizar aqui dentro»
Há 3h e 8min
Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Ontem às 20:53
O amor está no ar. Eva e Diogo trocam beijos e elogios às escondidas dos colegas
Ontem às 20:16
Eva e Diogo discutem e o motivo está relacionado com a postura da concorrente no jogo
Ontem às 19:50
Estratégia de Eva pode passar por fingir que se apaixona por Diogo: «Não digo que nunca...»
Ontem às 19:47
Diogo tem «dois amores» e está dividido entre Eva e Ariana? Ciúmes «falam mais alto»
Ontem às 19:43
Catarina dispara em todas as direções e o tema é a comida: «A mim não me faz diferença nenhuma...»
Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio» - TVI

  • Ontem às 16:08

José Andrade, ex-noivo de Liliana Oliveira, fez um procedimento estético e acabou a ser comparado a Fábio Pereira. Saiba os motivos.

José Andrade decidiu recorrer a um procedimento estético. O ex-noivo de Liliana Oliveira, que ficou conhecido por ter ficado à porta do Secret Story 9, depois de pedir a então namorada em casamento na gala de estreia, colocou facetas dentárias e mostrou tudo aos fãs.

Nas imagens, divulgadas no Instagram, José Andrade mostrou o antes e depois e as diferenças são evidentes: dentes mais alinhados e um sorriso mais branco e brilhante.

Pode ver tudo aqui:

Na caixa de comentários, além de vários elogios à nova imagem de Zé, houve quem comparasse o seu novo sorriso ao de Fábio Pereira, o atual namorado de Liliana. «Fábio dois?», «Quer ser o Fábio?»«Quer uns dentes como os do Fábio», pode ler-se. Uma internauta saiu em defesa. «Para quem está a comparar com o outro, são bem mais naturais que os do Fábio, nem há comparação», respondeu. «Os dele ficaram bonitos, os do Fábio nãos estão assim ( … ) 😂», escreveu outro internauta.

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias de José Andrade que preparámos para si

Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

Solteiro e sem pudores: Depois do drama vivido ao longo do Secret Story 9, mostra-se mais sensual do que nunca

Zé quebra o silêncio e surpreende os fãs sobre a relação com os pais da ex-noiva: «Não o merecem»

Indireta? Após revelações de Zé sobre Liliana, Fábio «responde» com frase que está a dar que falar

