Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

José Andrade decidiu recorrer a um procedimento estético. O ex-noivo de Liliana Oliveira, que ficou conhecido por ter ficado à porta do Secret Story 9, depois de pedir a então namorada em casamento na gala de estreia, colocou facetas dentárias e mostrou tudo aos fãs.

Nas imagens, divulgadas no Instagram, José Andrade mostrou o antes e depois e as diferenças são evidentes: dentes mais alinhados e um sorriso mais branco e brilhante.

Pode ver tudo aqui:

Na caixa de comentários, além de vários elogios à nova imagem de Zé, houve quem comparasse o seu novo sorriso ao de Fábio Pereira, o atual namorado de Liliana. «Fábio dois?», «Quer ser o Fábio?», «Quer uns dentes como os do Fábio», pode ler-se. Uma internauta saiu em defesa. «Para quem está a comparar com o outro, são bem mais naturais que os do Fábio, nem há comparação», respondeu. «Os dele ficaram bonitos, os do Fábio nãos estão assim ( … ) 😂», escreveu outro internauta.