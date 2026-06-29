Seis anos depois do Big Brother - A Revolução, estes ex-concorrentes voltam a encontrar-se

Zena comenta polémica com André Abrantes: «Não vamos fazer deste assunto, algo que não é bonito»

Os antigos concorrentes do “Big Brother – A Revolução”, da TVI, voltaram a cruzar caminhos seis anos após a sua participação no reality show. O reencontro aconteceu no Rock in Rio Lisboa, onde vários ex-participantes aproveitaram o ambiente do festival para matar saudades e recordar tempos que marcaram as suas vidas.

Entre os presentes estavam Zena Pacheco, André Abrantes, Sandra Fernandes e Jéssica Amaro, que não esconderam a alegria de se voltarem a encontrar fora do contexto televisivo que os tornou conhecidos do grande público.

O momento foi partilhado nas redes sociais, onde os ex-concorrentes mostraram cumplicidade e boa disposição, evidenciando que, apesar do tempo e dos caminhos diferentes que cada um seguiu desde o programa, a ligação criada dentro da casa mais vigiada do país continua presente.

O reencontro rapidamente chamou a atenção dos fãs do formato, que recordaram a edição de 2020 e o impacto que estes concorrentes tiveram no jogo e na dinâmica da casa.