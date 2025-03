Acabou a experiência inédita para este candidato da casa de vidro no UBBO. Está fora da corrida ao Big Brother

Este foi o candidato expulso da experiência no UBBO, e por isso está fora da corrida para entrar no Big Brother

Daniel foi o candidato expulso pelo público português com 12% dos votos! Veja, no vídeo em cima, as reações do mesmo e dos colegas.

4 candidatos a concorrentes do Big Brother estão a viver uma experiência inédita durante 48 horas numa casa de vidro, situada no centro comercial UBBO, na grande Lisboa. Apenas há um lugar para a casa mais vigiada do País. Um deles vai entrar no domingo pela porta grande e ser concorrente do BB25, apresentado por Cláudio Ramos. A escolha é do público, que poderá votar através da APP do TVI Reality.

No domingo, dia 23, no arranque da gala de estreia do Big Brother, Cláudio Ramos vai comunicar o candidato que se tornará em concorrente.

No ano em que o Big Brother celebra 25 anos em Portugal, a nova edição arranca com um desafio inédito. Antes da grande estreia do reality, quatro candidatos entram numa casa especial, mas apenas um conquistará um lugar definitivo no reality. Durante 48 horas, os candidatos enfrentarão a sua primeira prova de resistência, testando a sua capacidade de adaptação e convivência. O público terá o poder absoluto de decidir que concorrente merece entrar oficialmente no jogo.

Mas as surpresas não ficam por aqui! Pela primeira vez, será possível acompanhar esta ação ao vivo no UBBO. Para isso, basta deslocar-se a este shopping, em Lisboa, para ver os concorrentes de perto, seguir as suas estratégias e sentir toda a tensão da competição.

Para quem não puder estar presente, pode seguir esta ação através da transmissão no canal TVI Reality, nas redes sociais, nas emissões especiais na TVI.

Quem conquistará a seu lugar na casa? A decisão está nas mãos do público!

Entre os dias 21 e 23 de março, os espectadores poderão votar de forma gratuita, através da app do reality. No final, o vencedor sairá diretamente desta casa especial, para entrar na casa mais vigiada do país. O jogo começa agora, e o poder é seu!