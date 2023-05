O alegado ataque ao Kremlin para alegadamente matar Putin foi alegadamente encenado: quem diz o quê

Depois de ter acusado inicialmente a Ucrânia, a Rússia acusou esta quinta-feira os Estados Unidos de estarem por trás do alegado ataque com drones ao Kremlin que teria como intenção a morte de Vladimir Putin. O regime russo acusa ainda Washington de estar “diretamente envolvido” na guerra no Ucrânia. Em conferência de imprensa, Dmitri Peskov, porta-voz de Putin, repetiu por diversas vezes as acusações contra Washington.

Peskov afirmou que os Estados Unidos eram responsáveis pelo ataque porque forneceram informações de alvos à Ucrânia. “Sabemos que as decisões sobre estas ações e sobre estes atos terroristas não têm origem em Kiev mas em Washington. Kiev só faz o que lhe dizem para fazer.”

Entretanto, o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW na sigla em inglês), uma instituição sem fins lucrativos norte-americana, acusou esta quinta-feira o Governo da Federação Russa de estar por trás do ataque. "A Rússia provavelmente encenou este ataque, na tentativa de trazer a guerra para o público doméstico russo e estabelecer condições para uma mobilização social mais ampla", sublinhou o ISW, numa atualização diária do estado do conflito.

