Vanessa Ferreira mostra sem tabus a profissão que tem na Suíça

Vanessa Ferreira, a ex-concorrente do reality show da TVI «Casa dos Segredos 3», que entrou com o segredo «Fui vítima de trabalho infantil», deu a conhecer a sua profissão sem tabus.

Vanessa Ferreira, há alguns anos, decidiu mudar de vida e emigrar para a Suíça. A ex-concorrente partilhou um vídeo nas suas redes sociais onde mostra qual é a sua nova profissão: «Para os muitos curiosos: Sou Empregada de Mesa no Restaurante-Cervejaria mais fixe e famoso da cidade 😍 e não bebo álcool 😆».

A ex-concorrente mostra-se bastante grata e feliz neste vídeo tão divertido: «Quando emigrei não enveredei a área que estudei- Turismo e Gestão Hoteleira, pois exigiam alemão C1/C2. Então segui restauração. Menos “exigente” e na mesma em contacto com turistas. Fui ficando pois faço com enorme prazer! Servir à mesa é mais do que prestar um serviço. É a forma de o servir. E é tão gratificante ver os clientes contagiarem-se com o meu ânimo. 😍 Quantos chegam sisudos e despedem-se com afeto. 💝 E mesmo no stress, há tempo para sorrir. 😁», acrescenta.

Vanessa Ferreira estuda agora a área da pedagogia infantil: «Agora estudo dentro da área pedagogia infantil. Hora de aprofundar o lado mais humano e empregada de Mesa é um incrível estágio⚜️».

A ex-concorrente aproveita para deixar uma mensagem de coragem a todos os que querem mudar de vida e encontrar o «lado mais humano»: «Espero que este Post motive aí de alguma forma. Estamos todos para o mesmo! Na luta! 💪🏽❤️».

Vanessa Ferreira foi também mãe há pouco tempo do pequeno Matteo, que vive com a ex-concorrente na Suiça.

Veja aqui: