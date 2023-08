Vânia Sá «perde a cabeça» em direto: «Estou farta de vocês!» A ex-concorrente conta tudo!

Exclusivo! Confrontado pelos média, Flávio Furtado faz revelação exclusiva: «Há coisas sobre as quais não me orgulho, mas também não me envergonho»

Vânia Sá, ex-concorrente da Casa dos Segredos foi criticada nas redes sociais e partilha desabafo através de um direto do Insagram.

A ex-concorrente foi insultada nas redes sociais e assume: «A maior parte são pessoas com 60 e 70 anos que deviam ter vergonha cara, ainda me mandam mensagem a dizer que tinham idade para ser minha avós, a minha avó foi bem educada!».

«Estou farta de vocês, velhas arrogantes, gente sem dinheiro completamente louca! As pessoas que estão desocupadas aqui a criticar se fossem trabalhar, o país em vez de estar a ficar com mais extremos de ricos e pobres era tudo muito mais fixe, vocês não acham?», desabafa Vânia Sá.

A ex-concorrente termina dizendo: «Há gente que é pobre porque quer. Porquê criticar? Façam melhor!»

Vânia Sá esteve no TVI Extra para explicar tudo e confessa «Eu lido todos os dias com o público e realmente tenho de agradecer porque tenho clientes que me veem dez horas por dia, desde outubro que comecei os diretos e há pessoas que veem todos os diretos, mas depois há pessoas que entram de Instagrams falsos e estar atrás de um Instagram falso a criticar é fácil!».

«Criam Instagrams com o meu nome e vão para os diretos insultar-me, e eu nem me importo, às vezes até faço um barraquinho de propósito porque as visualizações e as vendas aumentar logo», explica Vânia Sá acrescentando ainda «O que eu quero é ter dinheiro para as minhas coisinhas mas depois isto é desgastante, desgasta uma vez, duas, três, a pessoa leva na brincadeira até ao ponto que rebenta.

Normalmente quem critica ou são contas falsas da rede social Instagram ou são pessoas mais velhas, explica a ex-concorrente.

«É revoltante!», conclui Vânia Sá, «A partir do momento em que veem para lá criticar, eu estou em minha casa e eu na minha casa digo o que eu quiser e fica quem quer, porque eu não fui lá pedir para elas entrarem!».

Veja aqui o vídeo.