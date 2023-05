Fez sucesso na TVI em criança e hoje vive afastada dos ecrãs

Joana Mergulhão era apenas uma criança quando deu os primeiros passos na ficção, como Beatriz, e se tornou uma cara bem conhecida do grande público.

Depois do sucesso do Prédio do Vasco, seguiu-se a história do Vasquinho, em 2006. O filho do porteiro tornou-se a peça central desta série de humor, que acompanhava o seu dia-a-dia, assim como o dos filhos, sobrinhos, netos e amigos dos habitantes do prédio.

Mais de 15 anos depois, os pequenos atores mudaram muito! Veja, na galeria em cima, como estão agora.

Recorde ainda a série, no vídeo abaixo: