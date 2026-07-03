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10 anos depois, Yuri reencontra na TVI quem o ajudou após um atropelamento

Há 23 min
10 anos depois, Yuri reencontra na TVI quem o ajudou após um atropelamento - TVI

No “Dois às 10”, assistimos ao emocionante reencontro entre Cecília e Yuri, dez anos depois de um momento que mudou as suas vidas para sempre. Em 2016, ao sair do trabalho, Cecília viu um jovem ser atropelado na estação do Oriente e não hesitou em ajudá-lo. Recentemente, encontrou a fotografia que tinham tirado naquele dia e partilhou-a nas redes sociais, na esperança de voltar a saber de Yuri. O desejo tornou-se realidade e, pela primeira vez desde o acidente, os dois reencontraram-se, num momento de grande emoção e gratidão.
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