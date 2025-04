A busca incessante por um diagnóstico: «É tentativa e erro»

Há 2h e 50min

No «Dois às 10», Dora partilha a sua jornada exaustiva em busca de um diagnóstico para as suas dores persistentes. Desde a primavera de 2023, com o início das dores no pé, até às diversas especialidades médicas que consultou, Dora descreve um percurso frustrante de tentativa e erro. A tensão muscular intensa, diagnosticada por uma osteopata, revelou-se tão forte que lhe causava esticões noturnos, um sintoma que também se manifestava durante as sessões de terapia. «A tensão muscular era tão grande que eu dava esticões, os tais esticões que eu dou à noite», recorda. A relação com a justiça e um burnout foram apontados como fatores de desgaste que contribuíram para o agravamento do seu estado. Dora recebeu o diagnóstico de burnout e foi aconselhada a procurar ajuda psiquiátrica e psicológica. Apesar de estar a ser acompanhada por um reumatologista e a fazer suplementação de vitamina D, a falta de um diagnóstico claro continua a ser uma fonte de frustração e desgaste emocional e financeiro. Saiba mais em TVI Player