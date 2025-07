A dor de perder um filho - Antes de se deitar beija a urna que tem as cinzas do filho

Há 1h e 41min

No «Dois às 10», conhecemos Paula e William um casal que viu o filho Rodrigo morrer aos 11 anos de idade. Para estes pais, foi como se tivessem sido enterrados vivos. Explicam a doença rara do filho e relembram o último ano de vida do menino. Paula partilha momentos dolorosos para si: quando uma médica a questionou se já tinha medido o filho para comprar o caixão e o momento da morte de Rodrigo, quando ficou com o filho nos braços.