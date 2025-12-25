Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
A história da senhora da limpeza que Dina Aguiar transformou em convidada de honra

Há 1h e 5min
No «Dois às 10», Dina Aguiar recorda um dos momentos mais bonitos (e desconhecidos) da sua passagem pelo «Dança Comigo». A jornalista conta porque decidiu levar a senhora que fazia as limpezas na estação de televisão para a ver dançar na primeira fila, realizando o sonho de alguém que sempre trabalhou nos bastidores, mas nunca tinha visto a magia da televisão ao vivo. Um gesto de humildade que diz tudo sobre quem é Dina Aguiar.

