A história que poucos conhecem. Esposa de candidato à Presidência da República morreu pouco antes da sua candidatura

Há 21 min

No «Dois às 10», recebemos António Filipe, o candidato da esquerda à Presidência da República. Com uma longa trajetória política iniciada ainda muito jovem, traz consigo décadas de experiência e um profundo conhecimento da realidade do país. Nesta conversa, descobrimos quem é o homem por detrás do projeto presidencial que se apresenta como alguém disposto a estar sempre ao lado das pessoas, ouvindo-as, defendendo-as e representando-as com sentido de responsabilidade e proximidade.